El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se puso en marcha en la noche de ayer y tendrá continuidad hoy, con dos adelantos, para completar su primera fecha el próximo domingo con los otros cuatro encuentros y la presentación del actual campeón: 9 de Julio.Este viernes habrá actividad en Sunchales y Clucellas, ambos partidos comenzando a las 21.30hs. Por un lado, el Deportivo Libertad estará recibiendo al Deportivo Tacural, mientras que Florida hará lo propio con Bochófilo Bochazo de San Vicente.Anoche, al cierre de nuestra edición, jugaban: Argentino Quilmes vs Atlético de Rafaela, Unión de Sunchales vs Sportivo Norte.El domingo jugarán: 16hs Ben Hur vs Ferrocarril del Estado, Dep. Aldao vs Peñarol, Talleres María Juana vs Dep. Ramona. 20hs 9 de Julio vs Brown San Vicente.Este viernes se pondrá en marcha el torneo Clausura de la Primera B con la disputa de un adelanto: San Martín vs Zenón Pereyra. El encuentro correspondiente a la Sur, en su zona A, se jugará en Angélica y comenzará a las 22hs.El resto de la fecha irá el domingo.