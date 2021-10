Racing enfrenta a Defensa, Argentinos recibe a Lanús

BUENOS AIRES, 29 (NA). - En el segundo paso de su ciclo, Fernando Gago intentará lograr su primera victoria con Racing cuando reciba a Defensa y Justicia, por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El encuentro se disputará en el estadio "Juan Perón" de Avellaneda, donde Gago tendrá además el primer contacto con los hinchas de la "Academia", a partir de las 19:00, con arbitraje de Germán Delfino y televisación de TNT Sports.Un triunfo en los últimos doce partidos es la racha negativa de Racing, a la que se sumó la caída 2-1 ante Rosario Central, en el debut de Gago en reemplazo de Claudio Ubeda.Con apenas 23 puntos, está lejos del líder River, pero su objetivo pasó a ser la clasificación a la Copa Sudamericana 2022, donde sería el que se quede con el último boleto en la actualidad.Enfrente habrá otro técnico que pregona las estrategias ofensivas como Sebastián Beccacece, que viene de superar a Platense y está séptimo, con 28 unidades.Lanús, uno de los cuatro equipos que mantienen la esperanza de pelearle el título a River, visitará hoy a Argentinos, que piensa en la Copa Argentina, por la fecha 19 de la Liga Profesional. El encuentro será en el estadio "Diego Armando Maradona" de La Paternal a partir de las 21:15 con Pablo Dóvalo como árbitro y televisación de Fox Sports.El "Granate", con 31 puntos luego del empate 3-3 ante un rival directo como Talleres (33), sabe que necesita sumar lo más posible para descontar las 11 unidades que le lleva el líder River.15.45hs Arsenal vs Sarmiento, Platense vs Atlético (T), 18hs Banfield vs Vélez, Talleres vs Huracán, 20.15hs Boca vs Gimnasia.15.45hs Unión vs Rosario Central, San Lorenzo vs Godoy Cruz, 18hs Newell's vs Independiente, 20.15hs Estudiantes vs River.19hs Patronato vs Colón, 21.15hs Central Córdoba vs Aldosivi.Gabriel Arias; Juan Cáceres, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Mauricio Martínez, Matías Rojas; Enzo Copetti, Lisandro López y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.Luis Unsain; Franco Paredes, Nicolás Tripicchio, Nazareno Colombo, Alexis Soto; Raúl Loaiza o Gabriel Hachen, Kevin Gutiérrez, Francisco Pizzini, Walter Bou, Carlos Rotondi; y Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.