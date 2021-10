Atlético recibe a All Boys, en busca de un cierre de temporada ‘decoroso’

Faltan tres fechas para el cierre del torneo de la Primera Nacional y mientras la mayoría de los equipos jugarán a todo o nada, Atlético de Rafaela lo hará para ‘cumplir’ y tener un cierre de temporada 2021 ‘decoroso’ ante una paupérrima segunda rueda que lo deposita en el fondo de la tabla de la zona B.Este viernes jugará el primero de dos encuentros seguidos que tendrá como local y será ante All Boys, juego que dará inicio a la fecha 32. Comenzará a las 21.00hs y tendrá como árbitro principal a Lucas Comesaña. Se podrá ver vía streaming por TyC Sports Play.En la ‘Crema’ debutará como entrenador Gonzalo Del Bono, quien asume el puesto de manera interina ante la salida anticipada de Walter Otta.Atlético suma tres derrotas en hilo y con 34 puntos ocupa el puesto 16 de la tabla, entre 18 participantes.El plantel albiceleste trabajó por última vez en la tarde de ayer en el propio Monumental y luego del entrenamiento Del Bono confirmó los convocados. Según lo ensayado en la semana dispondrá de un nuevo dibujo táctico, dejando de lado el 4-4-2 para jugar con un 4-2-3-1.Luego de jugar hoy con All Boys, la Crema recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn (el próximo viernes) y cerrará visitando a Brown de Adrogué.El rival. En este final de torneo a All Boys también le viene costando y hace cuatro partidos que no gana, con 3 empates y 1 derrota. Llega tras igualar 1-1 con Almagro y con 39 unidades, en el puesto 11 de la zona B, buscará meterse en la Copa Argentina 2022.El otro encuentro que abrirá la fecha 32 lo disputarán Ramón Santamarina y el Deportivo Morón, desde las 21.10hs y por TyC Sports.Nahuel Pezzini; Facundo Nadalín, Cristian González, Agustín Bravo y Brian Calderara; Facundo Soloa y Gonzalo Alassia; Bautista Tomatis, Guillermo Funes y Matías Valdivia; Claudio Bieler.Agustín Grinovero, Gastón Tellechea, Bruno Riberi, Gonzalo Díaz, Ayrton Portillo, Alex Luna, Enzo Avaro, Lautaro Parisi y Gino Albertengo.Gonzalo Del Bono.Ezequiel Mastrolia; Facundo Ardiles, Leandro Martínez Montagnoli, Mauro Maidana y Marcos Sánchez; Tomás Oneto, Jonathan Blanco, Lautaro Guzmán y Lucio Compagnucci; Axel Rodríguez y Matías Persia.Javier Bustillos, Santiago Barraza, Facundo Butti, Lautaro Lusnig, José San Román, Ariel Lucero, Santiago Rodríguez, Darío Stefanatto, Apolo Rapp, Miqueas González.Marcelo Pascutti.Monumental.Lucas Comesaña.Hernán Vallejos y Mariana Dure.Carlos Córdoba.21.00TyC Sports Play.Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / Bella Italia FM 107.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5