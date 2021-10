Nueva presencia rafaelina en Casa Puma

Ignacio Sapino, jugador de CRAR, y Lorenzo Colidio, de Duendes, formaron parte de la cuarta y última fecha del Inter-Academias de la UAR. Litoral superó a Centro en el amistoso y hubo try del forward del Verde.

Lallevó a cabo enla cuarta y última fecha del, donde hubo, al igual que en ocasiones anteriores, presencia rafaelina., y, formaron parte de los convocados por el Litoral.Se jugaron dos partidos en donde se enfrentaron Litoral vs Centro y Buenos Aires Sur vs Noroeste.En el primer juego,, anotando el primero de los tries del equipo que condujo Nicolás Galatro, Ignacio Sapino, a los 9 minutos de la primera parte. En el encuentro que cerró la jornada NOA se impuso sobre Buenos Aires Sur por 57 a 12.“El primer objetivo de los Inter-Academias fue conocer y ver más de cerca a los jugadores de las camadas 2002 y 2003, que por la pandemia tuvimos pocas actividades y muchos chicos carecieron de oportunidades para mostrarse, ni los entrenadores de conocerlos”, expresó el Gerente de Rugby de la Unión Argentina de Rugby, Francisco Rubio, y agregó: “El objetivo fue ese, ver mucha cantidad de jugadores, ver los que más se destacaban en cada región y ponerlos en un marco de competencia en el que ellos puedan llevar a cabo todo el trabajo del año que se viene realizando en las Academias y plasmarlo en una actividad en la que se encuentran con las distintas regiones, permitiendo que participen casi todas las uniones del país”.Por la Academia Litoral formaron parte 25 jugadores entre los que estuvieron los rafaelinos Sapino y Colidio. En representación a la Unión Santafesina de Rugby, más allá del juvenil de CRAR (con 18 años recién cumplidos), estuvieron acompañados por Guillermo Aguilera, director del centro de rugby USR: Mateo Núñez (Alma Juniors), Bautista Sakr, Santiago Gorla y Juan Cruz Strada (Santa Fe RC).