No pudo concretarse la indagatoria a Macri

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri concurrió ayer al Juzgado de Dolores para cumplir con su llamado a indagatoria en la causa por espionaje, pero la audiencia se suspendió por un requerimiento de su defensa, ya que no había sido relevado previamente del secreto de estado.

El ex mandatario arribó a Dolores en medio de una movilización de militantes y dirigentes de Juntos por el Cambio que le dieron su apoyo en medio de lo que consideran una indagatoria con fines "electorales".

El líder del PRO había sido convocado a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se investiga el presunto espionaje sobre familiares de tripulantes fallecidos a bordo del hundido submarino ARA San Juan.

La presentación de Macri debió suspenderse después de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informara que no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto.

Por lo tanto, el ex jefe de Estado no puede declarar hasta que el Presidente de la Nación lo releve, algo que en definitiva ocurrió ayer, en momentos previos al viaje del actual jefe de Estado con destino a Europa.

El juez Martín Bava aclaró que ya había solicitado a la AFI que relevara a Macri de la obligación que tiene como ex Presidente de mantener el secreto de inteligencia, pero el organismo informó que no estaba en condiciones de hacerlo.

Según supo NA, tras la suspensión de la audiencia, el juez envió el pedido al Poder Ejecutivo, que rápidamente comenzó a confeccionar el decreto que liberará a Macri del secreto.

"Se suspendió por un error grosero y bochornoso del juez (Martín Bava, subrogante) que sabía esto y debió haber evitado este acto", sostuvo el abogado Pablo Lanusse, que patrocina a Macri, al término de la audiencia.

"El Juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia. El juez nos convocó sabiendo que Macri no podía declarar. El juez no está honrando la función tan delicada que tiene. Está actuando con la celeridad que le impone el calendario electoral", manifestó Lanusse a la salida del tribunal.

La audiencia comenzó poco antes de las 12:30 con la lectura de la imputación contra Macri, pero al momento de la indagatoria por Secretaría se informó que no existía relevamiento del secreto que impone la Ley de Inteligencia.

La consecuencia directa de lo que ocurrió ayer es que Macri deberá volver a Dolores, para cumplir con la indagatoria que en esta ocasión quedó trunca.

Macri tenía previsto presentar un escrito de descargo ante el juez federal subrogante de Dolores y según habían anunciado sus allegados, no iba a responder preguntas.

Previo a la frustrada audiencia, el ex mandatario participó de un breve acto político a dos cuadras del juzgado, en el que también hablaron la ex ministra Patricia Bullrich y el intendente local, Camilo Etchevarren.

"Si ellos creen que estos dos años de calumnias, agresiones, persecuciones, casi una obsesión permanente sobre mi persona, van a minar y disminuir mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. No les tenemos miedo, estamos decididos a pelear por nuestro futuro y el de nuestros hijos", enfatizó el ex Presidente.



EL DECRETO

El presidente Alberto Fernández firmó ayer el decreto para relevar del secreto de estado al ex mandatario Mauricio Macri para que éste pueda prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Dolores.

Antes de que la vicepresidenta Cristina Kirchner quede a cargo del Poder Ejecutivo, el Presidente relevó a Macri del secreto de estado que le impidió prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017.