Se derogó la Ordenanza referida al informe de gestión del Jefe de Gabinete

Se llevó adelante este jueves la sesión ordinaria del Concejo Municipal, en la que se aprobaron sin inconvenientes los tres proyectos que formaron parte del Orden del Día, entre los cuales estaba la derogación de la Ordenanza N°4946, que fue aprobada en 2018 y establecía hasta aquí que dos veces al año, el Jefe de Gabinete y funcionarios del Ejecutivo concurrieran ante los concejales, a brindar el informe de gestión y a responder las preguntas previamente formuladas por los ediles.

Al respecto, todos los concejales coincidieron en que la modalidad en la que se llevaba a cabo el informe de gestión, resultaba tedioso y poco productivo; es por eso, que el concejal Lisandro Mársico, (autor de la Ordenanza 4946), presentó para su análisis un proyecto alternativo superador: “Ingresé otro proyecto con modificaciones, a los fines de que se conforme un debate más dinámico, entre lo que es la Jefatura Gabinete y los funcionarios que quieran acompañar al Jefa de Gabinete y el Concejo, y el lunes se va a tratar en comisión de gobierno; esa es la idea. Los concejales tienen obviamente ese proyecto para trabajar sobre eso y lograr una norma mejor”.

“La intención no es suprimir el instrumento, sino al contrario, potenciarlo para que el intercambio sea más dinámico y superador. Espero poder tener el acompañamiento del resto de los concejales”, dijo Mársico.

En tanto, el concejal Lalo Bonino, quien fue miembro informante en la sesión del jueves, respecto a este proyecto, expresó que el objetivo es “buscar una manera más ejecutiva, más pragmática y con menor recurrencia en el tiempo; que se pueda hacer una vez por mes o cada dos meses y no cada seis meses, porque eso es lo que nos va a dar también mayor agilidad a la hora de tener conversaciones con el Ejecutivo”.

Por su parte, Leonardo Viotti manifestó que “decidimos derogar una Ordenanza vigente, no porque no estemos de acuerdo con la Ordenanza en sí sino porque vamos a ir por otra superadora. El objetivo tiene que ver con hacer de ese momento, es decir las dos veces al año que concurre el Jefe de Gabinete con funcionarios, sea más dinámica esa exposición; tal como está funcionando hoy con la legislación vigente, no le estábamos pudiendo sacar el jugo. Estamos todos de acuerdo con el espíritu de la Ordenanza y coincidimos en la necesidad de mejorarla”.

“Esta mañana se elevó y vamos a votar una herramienta diferente, superadora y que nos sirva a todos, y que tenga esa mecánica de poder preguntar, repreguntar y que se conozca la información y no que termine siendo un monólogo como ha pasado en otras ocasiones, donde nos hablan durante dos o tres horas y nos muestran solo lo que quieren. Nosotros queremos que respondan las preguntas y analicemos a fondo como viene la gestión en ese semestre. Estamos todos de acuerdo con el objetivo y en los próximos días, seguramente, estemos votando una Ordenanza nueva y superadora”, planteó el concejal de Cambiemos.



OTROS PROYECTOS

APROBADOS

En la sesión de ayer también fue aprobada la Minuta de Comunicación presentada por Juan Senn, en la que solicitó al Ejecutivo local incorporar al ejido urbano al Loteo Plaza Grande, y en su argumentación el edil destacó que en las distintas reuniones que mantuvo con los vecinos del sector, había dado su palabra de avanzar con este y otros pedidos.

En tanto, fue aprobado el proyecto de Resolución presentado por Lisandro Mársico, solicitando información acerca del ausentismo de alumnos en la etapa de post confinamiento. Asimismo, se pide especificar las acciones, estrategias y recursos que se están implementando y llevarán a cabo desde el Ministerio de Educación para lograr que esos alumnos retomen sus trayectorias educativas y los resultados que se registren.