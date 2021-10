En el día de los ñoquis

La sensación que domina en la opinión pública es que en la Argentina el Estado nacional, los provinciales y muchas veces los municipales están sobredimensionados y que la burocracia es un obstáculo insalvable que encarece los costos y a la vez impide lograr una estructura eficiente. Para quienes triunfan en las elecciones, acceder al sector público representa la posibilidad de administrar un botín generoso al que exprimen al máximo. Por ahí se explica la elevada presión impositiva que se advierte en el país, puesto que ese botín está dado por el pago de los impuestos que hacen los contribuyentes.Los dirigentes usan la caja del Estado para pagar favores políticos por acuerdos en la conformación de listas o por trabajar durante las campañas electorales. Es decir, se efectúan nombramientos de funcionarios para retribuir favores, pero no se les asigna presupuesto para que puedan impulsar acciones o programas que mejoren la vida de la gente. Inconsistencias archiconocidas en nuestra Argentina imperfecta en la que se acuñó el término "ñoqui" para hacer referencia al empleado público que no trabaja y solo se ocupa de pasar por la oficina el 29 de cada mes para cobrar su salario. Lógicamente guarda parentesco con el Día de los Ñoquis que se conmemora el 29 de todos los meses.En este marco, el empleo público aumentó su ritmo de crecimiento durante la pandemia, con la creación de casi 90 mil puestos en la esfera estatal, advirtió un informe de la Fundación Libertad y Progreso. A pesar de que no hubo crecimiento económico, los empleos públicos aumentan, lo que configura más presión sobre un gasto que se financia con emisión, señaló la entidad.Según datos del Ministerio de Trabajo, desde que empezó la pandemia 89.247 asalariados privados perdieron su empleo, lo que representa una caída del 1,5% del empleo privado, mientras que se crearon 86.025 empleos públicos, marcando una suba del 2,7% en este sector. La grieta entre el sector público y el privado se profundizó con el Covid-19, aunque ello no es exclusivo de esta gestión, pues el punto de inflexión fue la crisis de confianza en 2018.Desde diciembre del 2017, el empleo público creció en 131.805 puestos, mientras que se perdieron 385.042 empleos privados, según las estadísticas oficiales. Si bien el primero aumentó su planta casi a la par de la caída del segundo, no logró recuperar los empleos perdidos. En porcentaje, el privado cayó 6,1% en simultáneo al crecimiento del 4,2% del público.En términos interanuales, al observar la serie con estacionalidad, puede notarse que el empleo público creció 3,1% este año, la mayor suba interanual desde junio del 2016. Los gobiernos fueron decisivos en este detrimento y los datos muestran que, a la hora de enfrentar una crisis, es el sector privado el que termina realizando el ajuste mientras que el público sigue contratando trabajadores.Además, el analista hizo foco en los últimos dos años y explicó que si para enfrentar una crisis como la del 2018 o la del Covid- 19, el Estado contrata más trabajadores financiados mediante mayores impuestos o inflación, el sector privado se va a terminar asfixiando cada vez más como consecuencia de esta enorme presión tributaria.Otro factor a tener en cuenta es la regulación laboral y la industria del juicio, que generan altos costos tanto para las pymes como para grandes empresas, y deben medirse a la hora de contratar trabajadores, consigna el informe. Disminuir la carga impositiva sobre el salario y avanzar en una reforma de la legislación laboral que hace sumamente riesgoso tomar un trabajador figuran en la lista de temas pendientes difíciles de encarar considerando la fortaleza y la capacidad de movilización del movimiento sindical. Ambas cosas permiten bajar el costo extra salarial y, por ende, incentivar la creación de puestos productivos sin afectar los ingresos del empleado.La discusión aún está abierta.