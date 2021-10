Nissan donó una pickup a la UTN

Se llevó a cabo este jueves por la tarde un evento muy trascendental para la comunidad rafaelina en su conjunto. En la explanada de la UTN de nuestra ciudad, se llevó a cabo el acto de entrega de una Pick Up Nissan Frontier 0KM a las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional. Desde la empresa resaltaron que, como parte de su estrategia de sostenibilidad y en línea con el compromiso con la educación de las localidades en donde opera, Nissan Argentina, a través de la recomendación de Aucam, concesionario oficial, ha decidido firmar este acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional de Rafaela (UTN). El objetivo principal es colaborar con el desarrollo de las habilidades técnicas y científicas de los estudiantes, permitiendo hacer del aprendizaje una experiencia concreta. La Pick UP será utilizada por alumnos de la casa de estudios para desarrollar habilidades técnicas y científicas dentro del ámbito de la Universidad. “Desde AUCAM Automotores decidimos entregar la unidad a la UTN FRRa, porque dentro de su amplia oferta educativa, la casa dispone de la Ingeniería Electromecánica, carrera que se vincula con el desarrollo automotriz”, explicaron desde AUCAM Automotores. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad de NISSAN Argentina, la cual se está implementando a nivel global y que se enfoca en tres pilares: medio ambiente, social y gobernanza empresarial”, sostuvieron representantes de la firma durante la entrega del vehículo.



"APROVECHAR ESTO DESDE LOS

LABORATORIOS Y CARRERAS"

Por su parte, el Decano de la UTN FRRa, Ing. Oscar David, agradeció el gesto a la empresa NISSAN y a AUCAM, quien hizo efectiva esta donación. “Para nosotros es un momento muy alegre, es algo que en su momento fue impensado, pero se dieron las circunstancias y hoy lo concretamos”, sostuvo. “Vamos a aprovechar esto desde nuestros laboratorios y nuestras carreras”. Asimismo, señaló la importancia de “tener una herramienta de primer nivel, que la podamos utilizar en la parte académica y didáctica”, y destacó el “valor simbólico que tiene la entrega de esta unidad con el hecho de apostar a la Universidad, con fortalecerla”, remarcando que es en la Universidad donde “se generan ingenieros y técnicos que necesariamente son los que van a motorizar lo que queda por delante, y lo que necesitamos para crecer y fortalecer el aparato productivo”. En esta línea, destacó también que “desde la universidad se hacen muchos esfuerzos, la universidad pública da y ofrece muchas posibilidades para los alumnos para que puedan crecer en sus estudios”. Por ello, consideró que esto debe entenderse “como una potencialidad, como un símbolo, como un mensaje hacia futuro. Hay una gran credibilidad hacia las universidades, hay que sostenerlo y apostar a eso”.



UN VALOR AGREGADO

A LA EDUCACIÓN

Por su parte, el Gerente General de AUCAM Automotores, Germán Rossi, también se mostró satisfecho por la entrega. “Nos llena de orgullo ser el nexo entre NISSAN Argentina y la UTN FRRa, y de hacer entrega de una pick up 0KM hecha cien por ciento en Argentina”, expresó. “Con esto, NISSAN Argentina está aplicando un valor agregado a la ciencia, la educación, y la cultura que vienen trabajando muy fuertemente en nuestro país, para que los profesionales que se egresen de nuestras universidades estén preparados. Nunca habíamos tenido la oportunidad de brindar una pick up hecha 100% en nuestro país y estamos muy orgullosos de eso”, concluyó.