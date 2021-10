Comenzó el curso de Construcción en Seco

El programa Santa Fe Capacita tiene como objetivos lograr el fortalecimiento de la trayectoria formativa, mejorar las condiciones en que se realiza el trabajo, la adquisición de competencias laborales, el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilidades útiles para desempeñarse en espacios laborales.

Además, intenta promover la articulación y cooperación entre los sectores público y privado con el propósito de avanzar en los objetivos planteados en cada una de las líneas de acción y brindar respuestas concretas y eficientes a las diversas problemáticas que se pudieren presentar, especialmente aquellas que afecten a determinados colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral.

En esta oportunidad, en el lanzamiento del curso de Construcción en Seco, estuvieron presentes el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; el subsecretario de Salud, Martín Racca; Carla Cavalié, Yamila Hilal y Maite Durán, integrantes de la Oficina Municipal de Violencia de Género; el presidente del club Ferrocarril del Estado, Jorge Muriel; el profesor de la capacitación, Juan Cruz Auce; Alejandra Chazarreta, del equipo de capacitación y participantes de la misma.



"SE ESTÁN FORMANDO

MÁS DE 200 PERSONAS"

En el lanzamiento, Juan Ignacio Ruggia manifestó: “Dimos comienzo a una nueva capacitación bajo el marco de Santa Fe Capacita. Estamos muy contentos porque generamos capacitaciones de calidad, en un momento donde se siente la reactivación económica. La posibilidad de generar nuevos oficios para nuevos puestos de trabajo es muy importante. Aquí estamos en el Club Ferrocarril del Estado, donde casualmente se dio en pleno pico de pandemia el lanzamiento de todos estos cursos de Santa Fe Capacita. Se invirtieron $1.200.000 y más de 200 personas se están formando en este momento. Estamos contentos, le agradecemos al club, a su presidente Jorge Muriel, a las y los socios por prestarnos las instalaciones, al capacitador Juan Cruz Auce, y a Alejandra Chazarreta, una mujer albañila que se sumó al equipo de trabajo. Estamos cerrando el año y seguimos con capacitaciones; eso nos proyecta un fin de año muy interesante y un 2022 con muchos augurios”.



"EDUCAR PARA EL EMPLEO"

A su turno, Martín Racca expresó: "Pudimos volver a encontrarnos en este curso de capacitación laboral que tiene que ver con la construcción en seco que, claramente, no se pudo hacer de manera virtual y tuvimos que esperar que la epidemiología nos habilite. Gracias al gran trabajo de vacunación y a la baja de casos que hay en la actualidad, pudimos iniciarlo". "En ese marco, este curso tiene como particularidad la perspectiva de género. Hay muchas chicas inscriptas. Por eso estuvieron las chicas de la Oficina de Violencia de Género dando su mirada. Estamos en el siglo XXI y los oficios ya no tienen que ver con lo masculino o lo femenino ya que todos podemos hacer cualquier actividad"; agregó Martín. "También vinimos a presentar nuestra propuesta electoral que es A La Par. El mismo propone más educación y más trabajo. Está demostrado que muchas personas que no consiguen un empleo registrado es porque no tienen el título secundario. Entonces, la idea es asesorar con la información relacionada con la educación para que se pueda superar esa barrera. Vinimos a escucharlos y a asesorarlos porque creemos que, con una mirada transversal, nos va a servir a todos"; cerró Racca.



"TRABAJAR LA INSERCIÓN

LABORAL DE MUJERES"

Cabe destacar que la mayoría de participantes en esta capacitación son mujeres, por ello, estuvieron presentes integrantes de la Oficina Municipal de Violencia de Género. Allí, Yamila Hilal destacó: “Es importante empezar a mirar estos lugares, oficios, rubros y trabajos que históricamente fueron masculinizados. Debemos empezar a deconstruir estas ideas y trabajar la inserción laboral de mujeres en estos espacios. Esto implica dar la posibilidad del acceso, no es solo tener las ganas de formarse, sino que desde el Estado se brinde poder acceder y luego insertarse en el mundo laboral”.