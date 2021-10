La ciudad de Asis fue declarada Casa de Vida

El acto tuvo lugar en la Via Borgo San Pietro, donde se encuentra el Monasterio de Santa Colette, uno de los monasterios que junto a muchos otros monasterios de Asis acogieron y escondieron judíos durante los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial.El acto fue dirigido por la curadora del Museo de la Memoria, Marina Rosati, quien explicó la importancia del museo.En nombre de la ciudad de Asis, saludo la alcaldesa la Dra. Stefania Proietti, que destaco lo orgulloso que se sienten los ciudadanos de Asis.La Fundación Wallenberg , representada por su vice-presidente Silvia Constantini y por la Sra. Elena Colitto Castelli. La Sra. Costantini habló de Asis como un himno a la vida, destacando que durante ese período no hubo ni una denuncia por parte de los ciudadanos de Asis, y no puede haber mejor título para reconocer este acto de bien que consagrar a Asis como Casa de Vida.Un mensaje por parte de la madre abadesa del monasterio de Colettine , la hermana Thereseie Miriam que contó la historia de la familia Finzi que encontraron refugio en su claustro.La coordinadora nacional del proyecto Casas de Vida , Elena Colitto Castelli , por su parte, contó la historia de la sobreviviente Mirjam Vitterbi, una judía paduana salvada en Asis."Que la humanidad en todas sus expresiones culturales y religiosas sienta la raíz fraterna que compartimos porque en realidad es la única paternidad de Dios". Así lo afirmó el obispo de la diócesis de Asís - Nocera Umbra - Gualdo Tadino y de Foligno, monseñor Domenico Sorrentino,Finalmente, un alumno de la “A. Casagrande - F. Cesi ”de Terni relató la experiencia realizada con el proyecto “ Memoria más allá del rito” realizado por la propia escuela. Siguió un momento de oración al final de la ceremonia.Se leyeron los mensajes enviados por embajador de Israel, Dror Eydar, la presidente de la Comunidad de Roma Ruth Duregello y la presidente de Comunidad de Italia Noemi Di Segni.