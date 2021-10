Dos accidentes sin heridos sobre Ruta 34

En horas de la tarde de ayer, en intersección de Ruta Nacional N° 34 y calle Pbro. Cerdán de nuestra ciudad, se produjo un siniestro vial.

En el suceso participaron un automóvil Peugeot 208 Feline 1.6 color gris, conducido por Ezequiel Alejandro M., de 31 años y domiciliado en barrio Juan de Garay; y por la otra parte una camioneta de la cual no se conocen mayores datos. Afortunadamente, no se habrían registrado lesionados, por lo que no hubo intervención policial al respecto.

Lo que sí se pudo verificar son importantes daños materiales en el automóvil Peugeot 208.

Por otra parte, otro suceso vial ocurrió a la altura del km 233 de la Ruta Nacional N° 34, jurisdicción de la localidad de Lehmann.

Del mismo formó única parte una camioneta Renault Oroch en el que se movilizaban un hombre de 53 años -identificado como Sergio Argentino De M. domiciliado en Sunchales- y una mujer de 50 -su esposa, Silvia R.-. Ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.

Al parecer, los mismos se dirigían de sur a norte y al intentar sobrepasar un camión el conductor perdió el control del rodado saliendo de la cinta asfáltica.

En el sitio se hizo presente personal de la Comisaría N° 14 de Lehmann.



ACCIDENTES

DE TRÁNSITO

* El día miércoles ocurrió un siniestro vial en intersección de calles Barcelona y J. Coffet de la ciudad de Rafaela. Formaron parte una motocicleta Honda Titán CG 150 c.c. conducida por un hombre de 43 años y un automóvil Toyota Etios guiado por una mujer de 49 años. A raíz del siniestro el conductor del vehículo de menor porte resultó con lesiones leves. Trabajaron en el lugar personal del servicio de emergencias 107 y de la Comisaría N° 1 de Rafaela.

* Un joven de 28 años que se conducía en una motocicleta Yamaha 250 c.c. resultó con lesiones leves tras colisionar con una camioneta Ford Ranger guiada por un hombre de 49 años. El siniestro ocurrió en horas de la noche del día miércoles en calle Beltramino de la ciudad de Rafaela. Actuaron en el lugar personal del servicio de emergencias 107, Comando Radioeléctrico y Destacamento N° 9.

* En Rafaela, intersección de Av. Santa Fe y Pueyrredón, colisionaron una motocicleta Honda CG en la que se trasladaban un joven de 29 años y una joven de 20; y una camioneta Toyota

Hilux guiada por un hombre de 46 años. A raíz del hecho, los ocupantes de la motocicleta resultaron con lesiones leves. Personal de Comando Radioeléctrico de la UR V asistió en el lugar.