Ben Hur tuvo su Asamblea

Con la presencia de asociados, la cita del martes a la noche tuvo lugar en el Quincho “José Corrales” que se encuentra en el Sector de Camping y Pileta. En la misma, se trataron los siguientes puntos del orden del día, los cuales fueron aprobados por unanimidad.Como primera medida, la designación de dos asociados, asambleístas, para que firmen y aprueben el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.En segundo lugar, y consideración de la Memoria, Balance General, Estado Patrimonial y de Resultados, demás cuadros y anexos. Informe del Sindico e Informe del Auditor externo, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2021.El tercer punto, y no por eso menos importante, tuvo que ver con la renovación total de la Comisión Directiva y de la Sindicatura.La CD, hasta el 2023, quedó conformada de la siguiente manera:Presidente: CPN Adrián Zenklusen.Vice-presidente 1º: Dr. Alberto Trevisonno.Vice-presidente 2º: Marcos Ibañez.Secretario General: Dr. Rubén Dellasanta.Secretario de Actas: Viviana Gorosito.Pro-secretario: Florencia Gatti.Secretario de Prensa: Ezequiel Boiero.Tesorero: CPN Leandro Protti.Pro-tesorero: CPN Pablo Zenklusen.Vocal Titular 1º: César Maldonado.Vocal Titular 2º: Brenda Anderson.Vocal Titular 3º: Rubén De Hoop.Vocal Titular 4º: Gabriel Ferrero.Vocal Titular 5º: Mariana Torres.Vocal Suplente 1º: Gabriel Lagger.Vocal Suplente 2º: Carlos Schonfeld.Sindico Titular: Matías Costamagna.Sindico Suplente: Guillermo Druetta.También se tuvo en consideración el valor de la cuota social. Además de los puntos del orden del día, el presidente de Ben Hur destacó lo realizado en los últimos años, donde la Institución ha llevado adelante un importante proceso de cancelación de deuda por más de $18.000.000 en juicios que iniciaron ex empleados, ex profesores y ex jugadores del básquet. También se normalizaron la totalidad de las deudas que la institución tenía con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), adhiriéndose al plan de pago. Dicha deuda ascendía a más de $14.000.000. En ambos casos, la situación no se hubiese podido superar sin el apoyo permanente de la Asociación Mutual Ben Hur.Antes del cierre de la Asamblea, el presidente de la Institución destacó las obras que se realizaron en estos dos años.