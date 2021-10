Falleció Horacio Bongiovanni, el DT que llevó a la Crema a la B Nacional

Una triste noticia llegó a Atlético de Rafaela desde la Capital Federal en el amanecer del miércoles, el fallecimiento de Horacio Bongiovanni. El ex entrenador que supo llevar a la ‘Crema’ al profesionalismo padecía leucemia y se encontraba internado en un hospital de Buenos Aires. El cuadro empeoró luego de un accidente cerebrovascular (ACV) y falleció a los 71 años de edad.



Desde el club de barrio Alberdi utilizaron las redes sociales para hacer saber tan triste noticia y enviarle el sentido pésame a su familia y seres queridos. “El Consejo Directivo de Atlético Rafaela lamenta informar el fallecimiento de Horacio Bongiovanni, DT del plantel que ascendió al Nacional B en 1989 y llevó a nuestra institución al fútbol profesional. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y allegados en este difícil momento”.



En 1989, en Ledesma (Jujuy) Atlético logró el ascenso al viejo Nacional B y por primera vez en su historia, para nunca más descender, alcanzó el profesionalismo de la mano de Bongiovanni, entrenador de aquel sensacional equipo que tenía entre algunas de sus grandes y recordadas figuras a Marcelo López, Fabián Giordano, Gustavo Alfaro, Esteban Bernasconi, Ricardo Marino.



En la ‘Crema’ tuvo su ciclo como entrenador y luego, con el paso de los años, volvió y se desempeñó como gerente/mánager del fútbol profesional. En esta función la relación entre Atlético-Bongiovanni no terminó de la mejor manera ya que incluso el propio Horacio le había iniciado acciones legales al club, el cual se resolvió con un acuerdo económico.



Como futbolista supo defender las camisetas de Boca Junior, Unión de Santa Fe, All Boys y Argentinos Juniors.



Nacido el 8 de agosto de 1950 en Rosario, debutó en Primera en el ‘Xeneize’ en 1970. En ese año, ganó el Metropolitano y años después fue transferido al Bicho de la Paternal y los posteriores pasos por el Albo y el Tate. Finalizada su etapa como jugador regresó al club de la Rivera como asistente del entrenador Silvio Marzolini, en el 81. Por aquel entonces, Boca tenía la necesidad de salir campeón tras los refuerzos de jerarquía con los que contaba: Maradona, Brindisi, Trobbani, Pascuci, Krasouki, Escudero, entre otros. Y lo consiguió en el Metropolitano.



Como entrenador tuvo un amplia trayectoria y el privilegio de dirigir por nueve partidos a Diego Maradona. En el final de ese mismo año, por el torneo Nacional 1981, cuando Marzolini tuvo un paro cardíaco que lo alejó de las canchas por un breve tiempo. El equipo terminó invicto con él a cargo, fruto de 7 victorias (vs San Lorenzo de Mar del Plata en dos oportunidades, Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán, Instituto de Córdoba y San Lorenzo) y de 2 empates (River y San Lorenzo, ambos de visitante). Boca ganó su zona en ese certamen pero fue eliminado por Vélez Sarsfield en cuartos.



Regresó en 1995 para un segundo ciclo como ayudante de campo pero, más allá de tener a Diego como capitán, no logró tener el éxito deportivo del primer paso en el banco de Boca. Se alejó del club ante la llegada de Mauricio Macri como presidente, quien eligió a Carlos Salvador Bilardo como su sucesor.



Por otra parte, Unión de Santa Fe también se sumó a las condolencias a través de las cuentas oficiales y recordó algunos momentos de su paso por el Tate. “El club Unión lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Horacio Bongiovanni, quien fuera jugador de la institución en las temporadas 1976-1977 vistiendo la rojiblanca en un total de 41 oportunidades. Acompañamos a familiares y amigos en este difícil momento”.