Con nuevo gerente, “La Lehmann” apuesta fuerte en la sucursal de Rafaela

Desde hace muchos años, la Cooperativa Agrícola Ganadera “Guillermo Lehmann” es sinónimo de trabajo, esfuerzo, constancia y progreso. Sin dudas, valores preponderantes de un sistema que permanentemente está en la búsqueda del bien común. Priorizar los intereses colectivos por sobre los individuales, es uno de los principios innegociables que desde el Consejo de Administración de turno impulsan hacia todos los integrantes de la institución.

Está claro el rol social importante de “La Lehmann” en las comunidades en las cuales está inmersa. Recorriendo el centro norte santafesino puede advertirse su incidencia en ese famoso “interior productivo” que tiene como protagonistas a decenas de pueblos y ciudades que se mueven al compás del sector agropecuario. De todas maneras, como en cualquier organización, los resultados productivos y económicos siempre son trascendentales.

Por eso cobra relevancia cada apuesta que lleva adelante la cooperativa, teniendo en cuenta la masa societaria que presenta (alrededor de 3.500 socios) y las múltiples unidades de negocios que de manera exitosa vienen desarrollando. En el día de ayer, las máximas autoridades presentaron en sociedad al nuevo gerente de la sucursal de Rafaela. Se trata de Julio Teglia, ingeniero agrónomo de vasta trayectoria en el sector privado, con experiencia en áreas de comercialización.

La Opinión estuvo en la presentación del flamante gerente, que destacó la imagen de “la Lehmann” a nivel nacional y resaltó la fortaleza que ostenta dentro del sector agroindustrial. Por eso, se mostró muy satisfecho de haber recalado en la cooperativa: afortunadamente tuve la oportunidad de que me propusiesen este desafío; para mí es un honor y valoro mucho desde el punto de vista profesional la posibilidad de llegar directamente al productor”

Al analizar los ejes de trabajo que tendrá su gestión, remarcó la idea de “armar un equipo humano y profesional muy fuerte, para poder llegar al asociado con integridad, compromiso e innovación”. Teniendo en cuenta que la cooperativa cuenta con un porfolio extenso de productos de alto valor agregado, Teglia hizo hincapié en la necesidad de llegar al productor con soluciones “que no siempre se encuentran en el mercado”.

En ese sentido, expresó: “podemos poner al alcance de su mano cuestiones que no son fáciles de conseguir, a partir de la tecnología y los servicios que presenta la Lehmann en general, y Rafaela en particular”.











PLAN DE OBRAS

Durante el Ejercicio 2020/2021, en el complejo de Rafaela se culminó la obra de ampliación de la capacidad instalada en la planta de acopio, mediante la incorporación de dos nuevos silos de 3.500 toneladas cada uno, la instalación de una secadora de 90 toneladas hora, y la conexión a una plataforma volcable completa. Desde la cooperativa confirmaron que el monto de la inversión total fue de U$S 1.600.000.

Con la reciente incorporación de Teglia, también se conocieron los planes de inversión que la institución llevará adelante durante el actual período, tendientes a fortalecer la infraestructura de la planta pensando en mejorar los servicios para los productores asociados.

El plan de obras para el Ejercicio en marcha (2021/2022) incluye un nuevo “layout” de las instalaciones de Sucursal Rafaela, incorporando una nueva balanza con sus oficinas, readecuando caminos internos y playa de camiones, y ampliando la capacidad de almacenaje de granos con dos silos más de 3.500 toneladas cada uno. También se crearán nuevas celdas para distribución de fertilizantes sólidos, alcanzando una inversión total del ejercicio estimada en U$S 1.200.000.