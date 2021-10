Carlos María Reinaudi llega con "Sueño Alado", una canción de su autoría

Hoy a las 19:45 h, el rafaelino Carlos María Reinaudi presenta "Sueño Alado" en Faber Libros, ubicado en Saavedra 52. Se trata de una canción de su autoría, que cuenta a su vez con un cortometraje, el cual estará disponible en su canal de YouTube a las 21 h.

Según adelantó Reinaudi, la inspiración para la letra y melodía de esta canción surgió durante la cuarentena estricta que se vivió el año pasado, como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

"En épocas de cuarentena estricta, durante el año 2020, surge una mirada introspectiva y también se enriquecen las cualidades del observador, se habla de actividades esenciales y no esenciales, y emerge la pregunta: ¿Qué es lo esencial en la vida? Y las respuestas son tan simples como profundas: La vida misma. La libertad. El amor. Ser todo y parte a la vez. Cómo un instante puede ser una gragea de eternidad. La metáfora, es un maravilloso recurso para trasmutar las encrucijadas en que a veces se encuentra el corazón, y también, para hallar nuevas atmósferas con oxígeno fresco que permita trascender", explicó el autor de "Sueño Alado".

Luego de componer la canción, Chulo, como lo llaman sus allegados, inició la búsqueda de músicos que pudieran interpretar y darle vida a la letra que escribió. "Yo no toco ningún instrumento, entonces comencé a buscar a algún músico que se interese por la idea, aunque me faltaba claridad para expresar con palabras la onda que se acerque a lo que yo sentía. Quería que tuviese una connotación urbana con un tinte litoraleño, así me salía al decirlo", detalló.

Finalmente, Reinaudi se decidió y eligió a Alejandro Delbono para la guitarra acústica, el bajo y la dirección musical; a Belén Astegiano y Ariel Yuste para las voces; Guillermo Scalenghe para el piano y los arreglos; Margarita Constanza en el violín; Bruno Galloni en batería; y Germán Morales en guitarra eléctrica. Al mismo tiempo, las grabaciones y mezcla tuvieron lugar en “El Laboratorio” de Alejandro Delbono, mientras que la masterización estuvo a cargo del “Proyect Studio” de Jorge Nieto.

Luego de iniciar las grabaciones del tema con los músicos, apareció la idea de realizar un cortometraje a modo de videoclip de la canción. En tal sentido, Chulo remarcó: "El darle imagen a la canción expande su poesía, permite percibir desde otro de los sentidos, en una de sus posibles interpretaciones, a la vez que realza el trabajo de cada uno de los participantes".

Es así, como convocó a Andrés Dentoni para la dirección del video y, asimismo, para llevar adelante la realización del corto y la escritura del guión, junto a Paula Kuschnir y Emilia López. Los actores que se podrán ver en el videoclip son "dos jóvenes amigos de Santa Fe, Abril Fusé y Federico Julián Fernández, quienes transmiten frescura, sensorialidad, aire de amor, sueños, esperanza", destacó Reinaudi.

El cortometraje fue grabado en la ciudad de Rafaela durante el presente año y verá la luz hoy a las 21 hs. en el canal de YouTube "Sueño Alado". A su vez, todo lo relacionado a este proyecto se puede seguir tanto en Instagram (@cancionconalas), como en Facebook (Sueño Alado).

"Me gustaría que el público sienta un abrazo al escuchar la canción, ganas de cantar, de expresarse, de que un plus de energía impulse a volar a sus sueños adormecidos. A que crean en el potencial de sí mismos", puntualizó.

A futuro, Chulo planea traducir la canción a otros idiomas como el inglés y portugués, y, además, sumar la transcripción a braille.

De esta manera, "'Sueño Alado' nace como una canción y desde su nombre se eleva al cielo, siente el vuelo y llega con música, luego con un cortometraje alegórico y fantasea con llegar a otras tierras, ser cantada en otros idiomas, en otros formatos. Cantado en un bar, en un fogón o en donde alguien la sienta. Entiendo que puede ser un proyecto más amplio, sin límites, en el que cada persona pueda ser mecenas de su propio artista, creyendo en la belleza que expresa podrá irradiar nuevos brillos", concluyó Carlos María Reinaudi.