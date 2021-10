Lucas Comesaña, el árbitro

En la tarde de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 32 de la Primera Nacional, capítulo que se pondrá en marcha este viernes y finalizará el próximo martes 2 de noviembre.Para Atlético de Rafaela vs All Boys, mañana a las 21.00hs en barrio Alberdi, fue nombrado Lucas Comesaña como árbitro principal. Los asistentes serán Hernán Vallejos y Mariana Dure. Como cuarto estará Carlos Córdoba. El juego se podrá seguir por TyC Sports Play.A continuación, el programa completo de partidos, días, horarios y árbitros.11hs Atlanta vs Estudiantes BA (Yamil Possi), 16.30hs Gimnasia (Mza) vs Estudiantes RC (Andrés Gariano).15.35hs (tv) Alte. Brown vs Quilmes (Fernando Echenique), 19.05hs (tv) Belgrano vs Dep. Maipú (Mario Ejarque).15.30hs Riestra vs Temperley (Adrián Franklin), 18hs (tv) San Martín (T) vs Agropecuario (Leandro Rey Hilfer), 21.10 (tv) Nueva Chicago vs Tigre (Jorge Baliño).20.05hs (tv) Chacarita vs Alvarado (Jorge Broggi).21hs Atlético de Rafaela vs All Boys (Lucas Comesaña), 21.10hs (tv) Santamarina vs Dep. Morón (Diego Abal).17hs San Martín (SJ) vs Instituto (Bruno Bocca), 17.15hs (tv) Villa Dálmine vs Gimnasia J (Luis Lobo Medina).15hs Brown (A) vs Barracas Central (Andrés Merlos), 15.30hs San Telmo vs Tristán Suárez (Pablo Giménez), 16hs Brown (PM) vs Ind. Rivadavia (Silvio Trucco), 17.35hs (tv) Def. de Belgrano vs Ferro (Nicolás Lamolina).15.30hs (tv) Almagro vs Güemes (SdE) (Sebastián Zunino).