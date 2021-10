Atlético piensa en All Boys y Del Bono ya tiene el 11 titular

FOTO D. CAMUSSO EN EL PREDIO. / Atlético trabaja pensando en el juego ante All Boys, este viernes en Alberdi.

FOTO D. CAMUSSO EN EL PREDIO. / Atlético trabaja pensando en el juego ante All Boys, este viernes en Alberdi.

encara las tres fechas finales de la temporada 2021 de la Primera Nacional ya sin chances de pelear por ingresar al Reducido ni a los puestos de Copa Argentina 2022, pero con la intención de cerrar dignamente el torneo. Este viernes, a las 21.00hs, recibirá a All Boys por la fecha 32 de la zona B, encuentro que se podrá ver por TyC Sports Play.Luego de la derrota en Mendoza, la tercera al hilo, renunció el entrenador Walter Otta y las riendas del equipo las tomó, de manera interina, Gonzalo Del Bono. Hombre de la casa y que venía integrando el cuerpo técnico de Otta y a la vez cumpliendo la función de coordinador de Inferiores.Para jugar ante el Albo la ‘Crema’ tendría tres modificaciones, si se tiene en cuenta el último equipo presentado (en el 2-3 vs Independiente Rivadavia).Lautaro Parisi viene arrastrando una molestia física y recién ayer se sumó a los trabajos con el resto de sus compañeros, ingresando algunos minutos en la práctica de fútbol, pero podría arrancar desde el banco el próximo viernes. Los otros dos que salen de la formación son Fernando Piñero y Cristian Chimino, quienes en principios no seguirán en Alberdi la próxima temporada.De esta manera el posible equipo para mañana sería con: Nahuel Pezzini; Facundo Nadalín, Cristian González, Agustín Bravo y Brian Calderara; Bautista Tomatis, Facundo Soloa, Gonzalo Alassia y Matías Valdivia; Guillermo Funes y Claudio Bieler.El plantel profesional albiceleste trabajará en la tarde de hoy en el estadio Monumental, donde llevará a cabo trabajos de pelota parada, y luego del mismo el cuerpo técnico confirmará los convocados para el juego del viernes, el primero de los dos seguidos que tendrá como local en la despedida del Monumental en este 2021.