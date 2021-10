Se viene la 'Copa Ciudad de Rafaela'

La Municipalidad de Rafaela, a través de la secretaría de Desarrollo Humano, la subsecretaría de Deportes y Recreación y el DIAT, llevará adelante un torneo de fútbol femenino amateur denominado "Copa Ciudad de Rafaela".

El mismo tendrá lugar en las canchas que el Club Atlético de Rafaela posee en el autódromo, los días 28, 29 y 30 de octubre y tiene la finalidad de continuar fortaleciendo el fútbol femenino amateur con el propósito de que las jóvenes que recién comienzan y que no están en liga rafaelina, tengan la posibilidad de vivir la experiencia de jugar un torneo.

El subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, destacó que “hay una clara decisión política de acompañar al fútbol femenino. De todos los torneos que el municipio fue organizando, este es el más convocante. Tenemos 28 equipos, cada uno de ellos con un mínimo de 10 personas; es decir que superamos las 300 jugadoras”.

“Hoy nos encontramos en el DIAT para hacer el sorteo, para poder agasajarlas y agradecer a cada uno de los que apoya la realización de este encuentro de fútbol femenino”.

“Queremos que ya se comience a respirar lo que es el fútbol femenino en la ciudad, que sea una fiesta para todas. Pero para eso necesitamos el comportamiento adecuado, tanto dentro como fuera de la cancha. Queremos que sea divertido y que la pasen bien. Por eso le vamos a poner mucha onda para que ustedes sean las verdaderas estrellas del torneo”.



El deporte es salud



Martín Racca, subsecretario de Salud, se manifestó sorprendido de la cantidad de equipos que se anotaron: “El fútbol femenino es una realidad. No es una promesa”.

“Tanto a nivel profesional como a nivel FIFA, el fútbol femenino viene creciendo mucho. Creo que más allá de que nosotros pensemos en hacerlo lo más profesional posible, lo que hace el deporte es promocionar la salud. El deporte es salud. Uno para cualquier patología recomienda siempre hacer actividad física”; manifestó Martín Racca.

“Además, el deporte promociona el trabajo en equipo, fundamental para construir una sociedad, porque básicamente todos somos un gran equipo. Este es el camino que debemos seguir fortaleciendo, comenzar a transitar un torneo que sea primero local, luego regional y que todos los años se desarrolle con el mayor profesionalismo posible. Y fundamentalmente con una premisa: no lastimarnos, valorar la buena conducta y que sea el punto inicial para que se realice todos los años”; concluyó.



La mirada de Myriam Villafañe



“Con muchas no nos conocemos en este ámbito. Desde que nos tocó asumir esta gestión estuvimos muy dedicados a la pandemia. Por suerte hoy la situación sanitaria nos permite dedicarnos a otras actividades y estamos muy felices que sean de este tipo”; manifestó la secretaria de Desarrollo Humano.

“Por eso estamos acá juntos en esta presentación, porque somos un equipo con Ignacio Podio, Martín Racca y Valeria Solterman, que es una de las organizadoras del evento y que va ser una persona fundamental a lo largo de este torneo, va a sumar, le va a dar todo su colorido y frescura como periodista”.

“Como responsable de conducir el área, quiero felicitar al equipo. Nada sería posible si este equipo no estaría a la altura de las circunstancias. Todo evento requiere de mucha organización, esfuerzo y compromiso. Por eso quiero agradecerles por todo y a todos. Y cuando digo por todo es por todas las actividades que estamos teniendo en estos últimos tiempos. Cuando se liberaron las actividades, comenzamos a organizar eventos”.

“Somos los responsables de llevar a la práctica y hacer realidad esta pasión. Cada una de ustedes practica esta actividad porque tiene una pasión y un sentimiento por lo que hace. Y nosotros que estamos en el Estado, que nos toca gestionar, somos los responsables de llevar a la práctica y hacer realidad esta pasión, el sueño de cada uno de ustedes”; finalizó la funcionaria.



Los premios



Dentro de los premios que se otorgarán se destacan: Trofeo Copa de Oro + diseño y confección de camisetas y pantalón para el equipo campeón marca local Ipro. Trofeo Copa de Plata para el subcampeón. Un botinero como reconocimiento al equipo con la mejor conducta.

Cabe aclarar además que a todos los equipos participantes se les otorgará una pelota y canilleras para todas las jugadoras.

La entrada al predio será libre y gratuita para los espectadores durante los 3 días del evento.