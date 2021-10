Con dos adelantos, arranca el Clausura

Este jueves se pone en marcha el certamen de la Primera A. En barrio Italia, Quilmes vs Atlético y en Sunchales, Unión vs Sportivo.

Este jueves se pondrá en marcha el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos, ambos programados para las 21.30hs.En barrio Italia, Argentino Quilmes estará recibiendo a Atlético de Rafaela con el arbitraje de Mauro Cardozo, mientras que Sportivo Norte irá a Sunchales para visitar a Unión con Leandro Aragno como juez principal.Para disputar este Clausura se armaron cuatro zonas de 4 equipos cada una, y los grupos se conformaron según las posiciones finales de cada elenco en el Apertura.Se jugará a una sola rueda de partidos, por puntos. Luego habrá Semifinales a un solo partido en cancha neutral; luego la final, también con escenario a definir por el HCD.9 de Julio, Brown, Bochazo y Florida.Argentino Quilmes, Atlético de Rafaela, Dep. Ramona y Talleres MJ.Dep. Libertad, Dep. Tacural, Sportivo Norte y Unión.Ben Hur, Ferrocarril del Estado, Peñarol y Dep. Aldao21.30hs Florida de Clucellas vs Bochófilo Bochazo, Dep. Libertad vs Dep. Tacural.16hs Ben Hur vs Ferrocarril del Estado, Dep. Aldao vs Peñarol, Talleres María Juana vs Dep. Ramona. 20hs 9 de Julio vs Brown San Vicente.