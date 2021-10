Claves a tener en cuenta sobre la Ley de Etiquetado

La nueva Ley de Etiquetado Frontal de los productos alimenticios que sancionó anoche la Cámara de Diputados apunta a brindar información fehaciente a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

A continuación, las claves de la iniciativa aprobada tras más de un año de debate parlamentario:

- El objetivo declarado en la ley es la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

- Su aplicación rige para los fabricantes, fraccionadores y envasadores que distribuyan, comercialicen o importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas, refrescantes de extractos, de zumos de fruta, carbonatadas, aromatizadas de consumo humano, en todo el territorio de la República Argentina.

- Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados y comercializados en la Argentina deben colocar leyendas como "Exceso en azúcares", "Exceso en sodio", "Exceso en grasas saturadas", "Exceso en grasas totales", y/o "Exceso en calorías".

- En el caso de contener edulcorantes, el envase debe llevar una leyenda precautoria, por debajo de los sellos de advertencia, que indique: "Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as".

- En caso de contener cafeína, de igual manera, el envase debe presentar una leyenda precautoria por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda: "Contiene cafeína. Evitar en niños/as".

- El sello tendrá la forma de octógonos de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas, que lo hace visible.

- El tamaño de cada sello no será nunca inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase.

- Los sellos no podrán estar cubiertos de forma parcial o total por ningún otro elemento. En caso de que el área de la cara principal del envase sea igual o menor a 10 centímetros cuadrados y contenga más de un sello, la autoridad de aplicación determinará la forma adecuada de colocación de los sellos.

- Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

- Quedan exceptuados de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, aceites vegetales y frutos secos.

- Prohíbe que los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan algún sello de advertencia incorporen en sus envases información nutricional complementaria, logos o frases con el patrocinio o avales de sociedades científicas o asociaciones civiles, personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, etcétera.

- También se prohíbe toda forma de publicidad, promoción y de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados con al menos un sello de advertencia que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes.

- Queda prohibido el uso de declaraciones nutricionales complementarias que destaquen cualidades positivas y/o nutritivas de los productos.

- Se prohíbe la promoción o entrega a título gratuito de productos con octógonos.

- El Estado nacional priorizará las contrataciones de los alimentos y bebidas analcohólicas que no cuenten con sellos de advertencia.



IMPACTO EN LAS ESCUELAS

- Se prohíbe incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, la entrega o promesa de entrega de obsequios, premios, regalos, accesorios, adhesivos, juegos, descargas digitales, o cualquier otro elemento, como así también la participación o promesa de participación en concursos, juegos, eventos deportivos, musicales, teatrales o culturales.

- El Consejo Federal de Educación promoverá actividades didácticas y contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en los establecimientos de nivel inicial, primario y secundario del país.

- La ley define que los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia no pueden ser ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados en los establecimientos educativos del Sistema Educativo Nacional.