Argentina condecoró a Pepe Mujica con el Collar de la Orden del Libertador San Martín

El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica recibió ayer de parte del mandatario Alberto Fernández la condecoración del Collar de la Orden del Libertador San Martín y, en ese marco, les pidió a los argentinos que "se quieran un poco más".

"Argentinos, por favor quiéranse un poco más. Discrepen todo lo que quieran, pero luchen por los unos y los otros", afirmó Mujica. En diálogo con los acreditados de Casa de Gobierno, entre ellos NA, destacó que la democracia implica negociar y a conversar, y que hace falta "respetarse y no herirse".

"Una sociedad compone una gigantesca familia, y serán grandes las diferencias que tiene, pero deben componer un nosotros", sostuvo Mujica, y agregó: "No puede ser que la Selección sea lo único que los unifique, y que todo lo demás los divida".

Fiel a su estilo y enemigo de los protocolos, Mujica se sacó el collar "porque pesaba mucho" al recibirlo.

Frente al Presidente, al que hizo alusión como "mi amigo", lo definió como "un pastor de ovejas y conductor de rebaño de leones" al que "le toca timonear el barco en un momento muy difícil".

Además, el líder del Movimiento de Participación Popular manifestó preocupación por la relación de la Argentina con el Uruguay.

"Si a Argentina le va bien, al Uruguay también. Mi patria está donde comen mis hijos", sostuvo.

A su turno, Fernández sostuvo que el ex mandatario uruguayo ha sido un "modelo de conducta", y un personaje emblemático por su "compromiso, por su capacidad para superar momentos adversos en favor del conjunto social uruguayo".

"Nadie como él puede dar expresión en carne propia de lo que se padece en falta de democracia, y por eso ha sabido hacer una gran democracia de puertas abiertas y de puntos de encuentro", expresó.

El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa Rosada, y contó con la presencial del embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne; del jefe de Gabinete, Juan Manzur; el canciller, Santiago Cafiero, los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el del interior, Eduardo "Wado" de Pedro; de Defensa. Además, estuvieron presentes los secretarios de presidencia, Julio Vitobello; de Legal y Técnica, Vilma Ibarra y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

Se trata de la condecoración más importante del Estado, otorgada a los funcionarios, civiles o militares, extranjeros que en el ejercicio de sus funciones, que merezcan la mención del alto grado el honor y el reconocimiento de la Nación.

La distinción al ex presidente de Uruguay fue otorgada el 22 de enero, a través del decreto 40/2021, publicado en el Boletín Oficial, pero producto de la pandemia del coronavirus no pudo efectuarse la ceremonia de condecoración. "Se destaca la Presidencia de la Nación entre los años 2010 y 2015 y su desempeño como Diputado Nacional, Senador Nacional y Ministro del Poder Ejecutivo de dicho país. Que más allá de los importantes cargos que ejerció, José ´Pepe´ Mujica consagró su vida a la militancia social y política por las causas populares de América Latina, y centró su actividad priorizando el bienestar de los sectores más postergados de la sociedad, con la convicción de que la política es una herramienta para mejorar sus vidas", afirma el texto del decreto.

El pasado enero, el embajador argentinos en Uruguay, Alberto Iribarne, mantuvo una reunión en la chacra ubicada en las afueras del Montevideo con Mujica para hacerle entrega de una copia del decreto, con la decisión de Alberto Fernández de otorgarle esa distinción. También participaron del encuentro, su esposa, la senadora y ex vicepresidenta Lucía Topolansky.

Durante la mañana, el canciller Santiago Cafiero se trasladó en helicóptero hasta el país vecino, para buscar y trasladar al ex mandatario a Casa de Gobierno. Se espera que el ex presidente participe del acto en conmemoración al fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner en el partido de Morón, convocado por La Cámpora.

Semanas atrás, el uruguayo, en diálogo con Nelson Castro para Crónica de Una Tarde Anunciada por Radio Rivadavia, manifestó que le sorprende la "virulencia del debate" de la política en la Argentina, y cuestionó "cómo es posible la democracia si no se habla y no se negocia".

"La política no es una profesión, es una pasión que se tiene o no se tiene. Al que le gusta mucho el dinero, que trabaje en la industria o en el comercio. Cuando se está en la política para hacer plata...socorro", afirmó.



Peculiaridades de la condecoración

El último en recibir la condecoración fue el presidente chino, Xi Jiping, entregada por el ex mandatario Mauricio Macri.

"Quiero agradecer porque esta medalla, denominada en homenaje al padre de la patria argentina, simboliza el espíritu del pueblo argentino de luchar por la independencia y también es depositar y tener una gran amistad entre el pueblo argentino y el pueblo chino", sostuvo.

Además, el ex presidente y líder de la oposición manifestó sus intenciones de quitarle la condecoración al presidente, Nicolás Maduro, otorgada durante el Gobierno de Cristina Kirchner.

"Vamos a retirarle a Nicolás Maduro la Orden del General San Martín, por la violación sistemática de su gobierno a los derechos humanos", manifestó Macri desde su cuenta de Twitter.