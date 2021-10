Enredados en las redes

La cuestión de las redes sociales ha modificado, a veces sin darnos cuenta, nuestro uso del tiempo y la cotidianeidad. La fascinación en la que entramos por mirar el aparato celular para chequear mensajes de whatsapp o solamente espiar facebook, twitter, instagram, youtube e incluso netflix es asombrosa. Mientras nuestro cuerpo está en un lugar, nuestra mente es absorbida por ese aparatito que en ciertos momentos nos esclaviza. El debate está abierto y pueden participar desde una mamá o un papá que se quejan de sus hijos porque no asumen las tareas de la escuela debido a que están atrapados en un mundo virtual.Si al aparato de televisión se lo bautizó como caja boba porque nos idiotizaba o paralizaba como un espectador pasivo, ¿cómo se lo puede denominar al celular en estos días a partir de su poder hipnotizante? Mirar televisión puede dañar a las personas, especialmente a los chicos, por efectos fisiológicos que son independientes del contenido de cada programa, decía en 2007 un estudio que publicaba la revista especializada británica Biologist que resumía 35 investigaciones sobre los efectos de la TV.En estos días, apareció un informe en el que dos tercios de los estadounidenses consultados consideran que sin redes sociales vivíamos mejor. Como sostiene un artículo del portal magnet.xataca, las redes se han convertido en un elemento indispensable de nuestra vida diaria y han condicionado nuestras relaciones interpersonales, han cambiado nuestros patrones de consumo y han revolucionado la esfera pública, influyendo decisivamente en la política.Un sondeo de 1.600 personas elaborado por SocialSphere buscó indagar sobre las actitudes del estadounidense medio hacia las redes sociales, el tiempo que pasaba en ellas o sus impresiones sobre el impacto que han tenido en nuestra vida personal y colectiva. A juzgar por las conclusiones, parece evidente que hemos llegado a la nostalgia de un tiempo sin redes sociales. El 64% de los encuestados considera que la vida "era mejor" antes de que irrumpieran en nuestro día a día.¿Por qué juzgamos tan negativamente su impacto? En parte porque nos consideramos enganchados. El 42% de los jóvenes (generación Z) no podría dejar de utilizar las redes "ni aunque quisiera", un porcentaje muy superior al del resto de cohortes (28%). Es significativo que la GenZ también eche de menos (53%) un tiempo en el que no existían ni Instagram ni Facebook, dado que a duras penas lo experimentaron. En la nostalgia hay mucho de pasado idealizado pero también de experiencia vivida.El relevamiento coincide con otros estudios que apuntan en la misma dirección: nos sentimos atados a las redes sociales. En enero, YouGov publicaba otra encuesta en la que el 44% de los británicos declaraban sentirse ansiosos cuando pasaban tiempo sin acceder al móvil. Y asegura que las redes están diseñadas como mecanismos de recompensa, es decir activan nuestra dopamina y nos hacen querer más. Nunca es suficiente.Los teléfonos móviles ha trastocado la salud mental de los adolescentes. La hiperconectividad en redes no está asociada a una mayor socialización física, muy positiva para nuestro cuerpo y mente; derrumba nuestras horas de sueño y descanso; y refuerza patrones como el acoso escolar, extendido fuera de las aulas, o la sensación de soledad. La generación iGen pasa menos tiempo interactuando con sus amigos en persona. La interacción entre personas cara a cara es una de las mayores fuentes de felicidad para las personas y sin dicha interacción social nuestro estado de ánimo se empieza a ver afectado y puede acabar en depresión, señala el artículo de magnet.En este escenario en el que surgen miles de disputas familiares por la imposibilidad de desconectarse, surge una nueva pregunta del millón: cómo limitar los tiempos de conexión de los adolescentes. También de algunos adultos que no pueden cortar el cordón umbilical con las redes. Todos, de alguna manera, hoy día estamos enredados.