Manifestación de vecinos del barrio Italia frente al municipio

Frente al municipio local, un grupo de vecinos de barrio Italia manifestaron ayer al mediodía sus inquietudes respecto a un tema que vienen planteando desde el año pasado, vinculado a la doble circulación en la Avenida Italia y a los problemas diarios que padecen a partir de las dársenas a las que consideran peligrosas. Además, reclaman por el regreso de la línea de minibús, que sacaron de la avenida y la llevaron a Joaquín V. González, un lugar más inseguro a su entender. Este miércoles debían reunirse con miembros del Ejecutivo, pero pasadas las 10 les avisaron que el encuentro se pasaba para hoy jueves.

“Nosotros estamos acá porque nos sentimos muy decepcionados con las promesas que nos hicieron el año pasado con respecto a la doble circulación en Av. Italia, donde nos dijeron que iba a haber mejoras y que la Av. Italia iba a ser una avenida de centro comercial a cielo abierto, donde iban a reducir la velocidad, iban a poner lomadas de burro y semáforos y nos iban a acompañar en este proceso, hablándole a la gente y colaborando. Nosotros hicimos nuestra parte y ellos directamente no cumplieron y están buscando generar conflicto entre vecinos del barrio Italia, con quienes nos vemos la cara todos los días”, contó Emanuel, uno de los vecinos convocados.

“Somos la gente que siempre está ahí para ayudar al otro y este conflicto que están generando desde el municipio, con una mano porque es peligrosa, poniendo esas dársenas que suman un problema más, que cuando llueve se inunda la avenida y no se ven; si la avenida la haces de una mano, la gente se la va a chocar igual, porque como dije y pensamos todos, las dársenas son muy peligrosas”, explicó.

Emanuel, señaló que “hoy trajimos las pruebas, más de 900 firmas que juntamos para presentar ante el Concejo, donde la gente manifiesta que quiere la doble circulación; la gente entiende que nosotros necesitamos trabajar, que ellos necesitan circular por la Avenida Italia que es muy segura; lo que tienen que controlar es el paso de camiones, cosa que ya habíamos pedido y que dijeron que iban a controlar y no lo hicieron”.

Además, los vecinos manifestaron que tampoco se controla el tema de la velocidad, “donde el municipio no cumplió con el semáforo que nos prometió colocar en Jaime Ferré y Av. Italia; pedimos carteles de precaución y que digan velocidad a menos de 40 y no se pusieron. Queremos poder entrar y salir del barrio cómodamente. Vinimos a expresar eso, ya que hoy a las 13 teníamos una reunión, que la dieron de baja a media mañana y que se pasa para el jueves”.

Cabe señalar, que las obras de transformación llevadas a cabo el años pasado en dicha avenida, contemplaron sentidos de circulación único en arterias peligrosas, pintado de sendas, ochavas y reservas, señalización horizontal y vertical, y reubicación de paradas de colectivos a calles paralelas, donde en su momento, comerciantes y vecinos de ese sector, se opusieron a la conversión a una sola mano del tramo entre Brasil y G. Maggi.

El malestar principal tiene que ver con la falta de consultas por parte del municipio a los vecinos, que son en definitiva los que viven y circulan a diario por Avenida Italia. Otro de los planteos apunta a lo engorroso que termina siendo en la práctica el día a día para la gente que tiene que entrar del barrio Mora, Virgen de Rosario, generándoles muchas complicaciones.