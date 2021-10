Conocer mejor la gestión de residuos

El Complejo Ambiental volvió a abrir sus puertas este miércoles para recibir a vecinos y vecinas interesados en conocer cómo se tratan los residuos que generamos en Rafaela. El grupo estuvo conformado por personas de diferentes edades y provenientes de diversos barrios de la ciudad.

Carlos Velasco contó: “Escuchamos el testimonio de Claudia, quien es la responsable del lugar, de Marisa y de las demás integrantes de las cooperativas. Nos contaron cómo se realiza la clasificación de los residuos, cómo llegan a cada lugar y cuál es el destino. También nos presentaron a todas las personas que trabajan en el predio que son más de 100”.

Seguido, José Zeiter comentó: “Me pareció una experiencia muy importante porque no conocía todo el trabajo que hacían acá. Me resultó muy interesante lo de las cooperativas y la ayuda del municipio”.

Claudia Espíndola dijo: “Lo que me llamó la atención es la organización que tienen, todo sectorizado, todo muy ordenado y también la calidad humana que hay. Se nota que se respetan mucho entre todos”.

Finalmente, Soledad Castillo expresó: “Agradecemos la invitación. es una propuesta que debería seguir siendo extensiva para todas las personas y todas las empresas de Rafaela para que lo conozcan, apoyen y acompañen. Estoy muy contenta de haber venido. No sabía sobre todo el trabajo que llevaban adelante las cooperativas, cómo el municipio lleva adelante todo este proyecto y a dónde van destinada toda la basura que diariamente generamos a nivel personal y a nivel empresa”.

La visita estuvo guiada por las Promotoras Ambientales del programa Creando Conciencia que trabajan a diario en relación a la educación y la concientización ambiental. También por Sergio Amaya y Eugenia Eberhardt del IDSR.



GESTIÓN, EDUCACIÓN

Y CONCIENTIZACIÓN

El Complejo Ambiental Rafaela es un predio de 33 hectáreas ubicado en el sector oeste de nuestra ciudad. El espacio agrupa acciones que van desde la disposición final de residuos hasta la recuperación y valorización de los mismos; integrando todo el proceso con acciones informativas y educativas en el mismo predio. Este tipo de actividades fomentan el compromiso con la separación en origen, permite que los vecinos y las vecinas se informen sobre el proceso de los residuos que ingresan en la planta y conozcan a las personas que trabajan a diario en la clasificación y recupero de materiales. También le permite a la ciudadanía entender por qué es tan importante separar los materiales en origen y los beneficios sociales, económicos y ambientales que esta acción genera.



OTRAS VISITAS

Sesenta personas que participan del programa “Mi Barrio Más Limpio”, también conocieron el Complejo Ambiental en grupos diferentes. Esta iniciativa involucra a los barrios Monseñor Zaspe, Virgen del Rosario y 2 de Abril. Reúne a más de veinte Agentes Comunitarios Ambientales por sector, que se ocupan de realizar limpieza de espacios públicos y calles, recolección y/o acomodamiento de residuos que se encuentren dispersos en lugares no correspondientes, y tareas de promoción y capacitación puerta a puerta. En este contexto, y teniendo presente que la actividad del programa es acompañada por las Promotoras Ambientales del IDSR, el recorrido resultó muy motivador y permitió que comprendan la importancia de su trabajo. Además, las y los participantes del curso de Huerta Productiva Comunitaria que se está llevando adelante en las instalaciones del DIAT (Dispositivo Integral de Abordaje Territorial), visitaron el Complejo Ambiental para incorporar la correcta gestión de los residuos que se generan en estos espacios compartidos.