No hubo avances con los gremios docentes

La ministra de Educación, Adriana Cantero, y su par de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, mantuvieron este miércoles un nuevo encuentro paritario con representantes de Amsafe y Amet. En este marco, la reunión pasó a cuarto intermedio para este viernes y el próximo lunes, en la que el gobierno -tal como ya había anunciado- no realizó ninguna oferta salarial, en un intento para lograr acuerdos luego de que el gremio docente rechazara el incremento del 17% de aumento ofrecido en tres tramos. Aún resta saber qué pasará con los días descontados a los docentes que hicieron paro. Por lo pronto, los salarios ya fueron liquidados sin el porcentaje de aumento. En este lapso, el gobierno intentará encontrar una salida al planteo realizado por el gremio de docentes públicos mientras que AMSAFE se comprometió a no realizar nuevas medidas de fuerza hasta tanto culmine este proceso de renegociación.

En la oportunidad, Cantero señaló: “Estamos en una instancia de diálogo y por lo tanto es momento de construcción y aproximación entre las partes. Nosotros tenemos toda la voluntad de resolver este conflicto y tenemos la aspiración de que todos puedan cobrar el aumento del mes de octubre y como es un diálogo entre partes requerimos el esfuerzo de ambos sectores para producir esa aproximación y de algún modo la aceptación de la propuesta”.

En referencia al encuentro paritario, la ministra de Educación señaló que “lo importante es que nos volvemos a encontrar y a restablecer la conversación. Hemos podido intercambiar información pertinente de todo el punteo de temas no salariales que conforman el pedido de reivindicaciones de Amsafe y Amet”. En ese sentido, Cantero indicó que desde Educación se aclararon los cuestionamientos respecto de “inversión en infraestructura, creación significativa de cargos en los dos últimos años, titularizaciones y concursos y mejora integral de las condiciones de trabajo”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri remarcó que “en el marco de un esquema de diálogo con los gremios docentes pautamos dos encuentros, uno que se va a producir el viernes y otro para el lunes, relacionados con cuestiones que fueron objeto de debates en estos días. Hablo concretamente de la situación referida al IAPOS, para lo cual vamos a estar convocando al director provincial de la obra social para que en primera persona se interiorice del tema y vea cuales son los problemas que vienen planteando los gremios”.

Asimismo, el ministro precisó que también abordarán el tema transporte indicando que “otro de los puntos tiene que ver con el transporte, con la complejidad de la frecuencias para trasladar a las y los docentes a sus lugares de trabajo. El próximo viernes se abordará con el responsable del Boleto Educativo algunos temas relacionados con el Boleto Educativo Gratuito y el Boleto Educativo Rural”.

Finalmente, Pusineri se refirió a la cuestión salarial y remarcó que “nosotros hemos sido claros, nuestra aspiración es que a partir del mes de octubre todos y todas las docentes puedan percibir el aumento salarial, vamos a intentar hacer el esfuerzo para que eso suceda y se lo manifestamos a los dirigentes gremiales”.



EL COMUNICADO

DE AMSAFE

Con posterioridad, y de acuerdo a un comunicado difundido por AMSAFE, el gremio planteó que los decretos Nº 2.173 y Nº 2.180, referidos a salarios, "constituyen un acto arbitrario e inédito, desconociendo que el ámbito genuino de discusión es el paritario, donde la representación mayoritaria por el sector docente es el de la Asociación del Magisterio de Santa Fe". A su vez, el gremio exigió que el gobierno provincial "cese con medidas extorsivas como son los descuentos por los días huelga". Además, en la mesa paritaria se puso de manifiesto el pliego reivindicativo surgido de la asamblea provincial. En tanto, el gremio docente confirmó que mañana se tratarán temas referidos a Iapos y boleto educativo, sin mencionar el aspecto salarial. Cabe consignar que días atrás, la titular de AMSAFÉ, Sonia Alesso, había cuestionado la posición oficial y afirmó que “hace muchos años que no sucede que un gobierno no respete el ámbito paritario” y apuntó a los ministros de Trabajo y Educación. La dirigente cuestionó no solo que entre el paro de 48 horas de la última semana y el de 24 horas de la anterior pasaron siete días sin ninguna convocatoria al diálogo; sino que además señaló que “Trabajo debería ser un órgano de mediación de las partes, en lugar de amenazar con descuentos”. En ese marco, Alesso puso en duda la vocación de diálogo del gobierno de Perotti, ya que “no se hizo nada para destrabar el conflicto”.



TAMBIÉN CON AMRA

Por su parte, el Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA), Seccional Santa Fe, informó ayer que se llevó adelante una nueva reunión Paritaria entre nuestro Gremio y el Gobierno Provincial. Participaron por AMRA la Dra. Sandra Barbieri, la Dra. Norma Villa y los Dres. Marcelo Beltrame y Emiliano Meza, mientras que por parte de las Autoridades del Poder Ejecutivo estuvieron presentes Mateo Marelli del Ministerio de Trabajo, Pamela Suárez y Adriana Torres por Ministerio de Salud y Guillermo Mateo y José Puccio por el área de función Pública . Amra planteó, respecto de lo salarial, la necesidad de superar la inflación proyectada por el Banco Central de la República Argentina, mejorar el poder adquisitivo y considerar la jerarquización profesional. Por su parte en lo que hace a lo extrasalarial se expuso la necesidad urgente de enviar el proyecto de Ley con las excepciones de la Ley 9282 a las Cámaras Legislativas solicitando una pauta clara de trabajo para concretar los pases a planta de monotributistas y contratados, interinos, cambios de escalafón e ,inclusive, los cargos para profesionales reemplazantes de colegas con tareas diferentes definitivas. Ante el pedido de organización de licencias anuales ordinarias (LAO) y sus respectivos reemplazos, desde salud expresaron que habrá una reunión con Directores de toda la Provincia para dar una respuesta definitiva respecto de cómo organizarlas. Por último se decidió pasar a un cuarto intermedio para primeros los primeros días de semana próxima donde el Ejecutivo realizará una propuesta salarial al sector profesional.