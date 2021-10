Balean a embarazada y sería su expareja

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Una mujer embarazada de seis meses fue baleada ayer por dos sujetos que se trasladaban en motocicleta por la localidad bonaerense de Remedios de Escalada y como consecuencia del hecho falleció el bebé.

Fuentes policiales revelaron que el principal sospechoso por el ataque sería una ex pareja de la víctima conocida como "Leíto", quien viene de estar preso por "homicidio".

La embarazada fue identificada como Antonella María Piñones, de 33 años y cursando el sexto mes de gestación, quien recibió dos disparos: uno en la pierna derecha y otro en el abdomen.

La mujer fue atacada en la puerta de su casa, ubicada en la calle Álzaga al 3100 y la familia apunta contra la expareja, ya que una hermana de ella lo habría identificado como el autor de los disparos mientras se trasladaba en una moto Suzuki a baja velocidad junto a otro sujeto.



MUCHOS TIROS

En ese sentido, se estima que fueron muchos disparos los efectuados contra la embarazada, quien fue trasladada en una ambulancia del SAME al hospital Evita de Lanús, donde fue intervenida quirúrgicamente y ahora permanece internada en estado reservado.

"La mujer perdió el embarazo, el bebé no sobrevivió tras la lesiones provocadas por los disparos", revelaron fuentes policiales.

Personal de la comisaría Lanús 8a. se entrevistó con la familia de la mujer en el lugar del ataque.

Carla, hermana de Antonella, explicó a la Policía que, tanto ella como su hermana, reconocieron muy claramente a al menos uno de los ocupantes de la moto: se trata de un hombre identificado como "Leíto", que estaba en pareja con la mujer baleada hasta hace seis meses.

Según testimonios de los vecinos, y de acuerdo a las primeras informaciones que pudieron recolectar los investigadores, este sujeto habría salido en libertad de la cárcel hace muy poco.

La Policía Bonaerense trabaja ahora en el análisis de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores de Antonella.

La causa, calificada como "femicidio en grado de tentativa", es investigada por la fiscal Soledad Garibaldi del departamento judicial de Avellaneda-Lanús.