Nicki Nicole y Rauw Alejandro lanzaron su primera colaboración

Tras varios días de espera y de mucha expectativa, finalmente ayer a las 19 hs Nicki Nicole lanzó "Sabe", un nuevo adelanto de su nuevo álbum que será lanzado hoy, junto al puertorriqueño Rauw Alejandro.

El tema que ya se encuentra en todas las plataformas de música, cuenta además con un videoclip que grabaron juntos, el cual recaudó más de 100.000 visualizaciones en una hora.

El track fue producido por Evlay, Mauro de Tommaso y Caleb Calloway y su videoclip oficial, que fue grabado en Miami y tiene a ambos artistas como los protagonistas, fue dirigido por Gustavo Camacho.

"Grabar 'Sabe' con Rauw fue increíble. Por suerte nos pudimos reunir en el estudio, y todo se sintió suave y orgánico. Él es súper talentoso y amable, hablamos y decidimos hacia donde queríamos ir musicalmente y la canción salió genial", expresó Nicki luego de lanzar el tema.

Por su parte, Rauw declaró: "Me encantó colaborar con Nicki en este sencillo 'Sabe'. Tuvimos la oportunidad de grabar el video en Miami en juntos y lo disfruté mucho".

"Sabe" formará parte del nuevo álbum que será lanzado por la rosarina hoy. Se trata de "Parte de mi", un disco del cual ya se conocieron algunos adelantos, entre ellos la canción que lleva el mismo nombre del EP, "Pensamos" junto a la chilena Mon Laferte, "Baby", "Me has dejado", "Toa la vida", "Mala vida", "Verte" y "Colocao".

A su vez, la cantante anunció shows en ciudades como Rosario, Córdoba y Buenos Aires, donde interpretará por primera vez el álbum completo.