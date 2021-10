El dólar blue volvió a subir y marcó un nuevo récord

El dólar blue estableció ayer un récord de $196 y la brecha ya se ubica por encima del 96 por ciento, en medio de un fuerte crecimiento de la demanda de billetes a menos de tres semanas de las elecciones legislativas. La divisa había comenzado la jornada sin modificaciones, pero pasado el mediodía saltó un escalón y se ubicó por encima del récord alcanzado en octubre de 2020, cuando llegó a $195.

La suba de la cotización paralela se produce por una mayor presión de la demanda en dólares financieros, que en algunos casos llegan a los $200 por dólar. En el segmento mayorista, el tipo de cambio sumó ocho centavos, hasta los $99,56 con un volumen negociado de US$ 485,019 millones. Así, la brecha cambiaria llega al 96,8 por ciento, un nivel muy elevado del que advierten economistas y analistas financieros.

El billete negociado en el circuito financiero informal acumula un alza superior al 16% en lo que va del año, muy por debajo del 37% de inflación acumulada en los primeros nueve meses del año.

El crecimiento en la presión cambiaria se da a menos de tres semanas de las elecciones legislativas de noviembre, en un contexto en el que el mercado sigue con atención el incremento de la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal y las disposiciones oficiales sobre el cepo cambiario.

La seguidilla de subas del blue en el último período se da también frente a la incertidumbre respecto del rumbo económico y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según cálculos del mercado, en una sesión financiera con más demanda, el Banco Central compró este martes unos US$ 21 millones, tras adquirir otros US$ 25 millones.

Las reservas internacionales finalizaron la jornada en un nivel de $43.069 millones, según se reportó de manera oficial.

A lo largo del mes acumuló compras en torno a US$ 530 millones y en el año lleva adquiridos más de u$s 6.700 millones.

El dólar contado con liquidación, implícito en el bono Global 2030, que no es intervenido por el Banco Central, se ubica ya en $200,10. El dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, operó con tendencia alcista, pero se mantuvo por debajo de los $180.

El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país también cotizó estable y llegó a $179,24. Por su parte, el dólar minorista fue ofrecido a un promedio de $98,735 para la punta compradora y a $105,045 para la vendedora.

Si se toman en cuenta los impuestos y recargos correspondientes, el denominado dólar "solidario" se consolidó por encima de los $173, al escalar a $173,32. (NA)