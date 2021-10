Veterinarios expusieron sus diferencias ante los concejales

En el mediodía de ayer se produjo la reunión entre los concejales y miembros del Círculo de Veterinarios del Departamento Castellanos, en función del proyecto de Ordenanza presentado por el concejal del Frente Juntos, Juan Senn, donde se propone crear un Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos, considerando que es un tema de salud pública que hay que atender y en donde se deben llevar a cabo acciones que mejoren una problemática evidente en la ciudad, como la sobrepoblación animal.Antes del encuentro con los veterinarios, el Concejo se reunió con proteccionistas y miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, escuchando estas opiniones también, con el objetivo de consensuar una Ordenanza que aporte a esta temática.En la reunión de ayer, en representación del Círculo de Veterinarios, estuvieron: Lucía Vignola, Lorena Montoya, Miriam Dalinger, María Alejandra Ruel, Juan Pablo Rios, Cristian Neder, y Pablo Bartizaghi.Entre los aspectos que se marcaron y reclamaron, están la falta de una persona responsable del área de Zoonosis con conocimiento técnicos para ocupar tal puesto; el deterioro que denota de manera evidente el Quirófano Móvil; que las castraciones se lleven adelante bajo las normativas que rigen por parte de las facultades de Ciencias Veterinaria, los Círculos de Veterinarios y Protenencia.También se dijo, que en el proyecto de Senn, no se especifica que alcance tiene la atención primaria, que intervenciones se llevarían a cabo y bajo qué parámetros.“En realidad quedamos en que vamos a presentar nuestras propuestas ante el Concejo y vamos a seguir dialogando, porque es mucho lo que hay que charlar. Las propuestas son convenios que se pueden hacer por medio del Colegio de Veterinarios y los municipios, con nosotros los privados. Además, hay que hacer hincapié en educación sobre tenencia responsable”, explicó al término del encuentro la presidente del Círculo, Miriam Dalinger.EL CONCEJO DEFINIRÁCÓMO AVANZARAnte la consulta de cómo seguirá trabajando este proyecto, con la información aportada por los diferentes actores involucrados, el autor de la iniciativa, Juan Senn, manifestó: “Como lo habíamos anunciado, queríamos tener reunión con los tres actores más importantes en la atención primaria para perros y gatos. La reunión de hoy fue con el Círculo de Veterinarios, donde gran parte de la reunión se basó en el diagnóstico sobre las castraciones y el servicio que brinda el quirófano móvil”. “Con respeto a lo concreto de la ordenanza, los profesionales nos dijeron que están de acuerdo con que haya un sistema de atención primaria, pero que no creen que así como lo establece nuestro proyecto de ordenanza, funcione correctamente. También quedaron en que nos van a enviar una serie de convenios que la facultad Veterinaria de Esperanza tiene con el municipio de Santa Fe”, continuó indicando el edil.Senn, afirmó que por su parte y tal como lo expresó en reiteradas ocasiones, lo formulado en el proyecto de Ordenanza, surge desde el convencimiento de “que necesitamos un sistema de atención primaria para perros y gatos”. Y confirmó: “Desde el Concejo seguramente en la próxima comisión y con la información aportada hoy, vamos a definir qué paso dar. Espero que lo antes posible podamos darle despacho”.ASPECTO DEL PROYECTOEn los considerando, el proyecto de Juan Senn señala que el servicio público de sanidad animal es parte del servicio de salud que los Municipios deben brindar a sus vecinos; que la salud de los animales y la salud humana son, según la Organización Mundial de la Salud, parte de una sola salud, cuya tercera pata está formada por el cuidado del ambiente; que en la reforma constitucional de 1994 se incorporan con rango constitucional los Derechos Humanos o derechos sociales, que son Derechos Universales, es decir que no puede existir discriminación respecto de los mismos, todos los seres humanos tienen estos derechos; que se incorporan a través de Tratados internacionales de los que la Argentina es firmante, que los contemplan y se les reconoce a esos tratados jerarquía constitucional.El proyecto solicita la creación de un “Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos” de la ciudad de Rafaela, donde el Departamento Ejecutivo Municipal deberá asignar a dicho sistema, mínimamente un médico veterinario municipal y los asistentes que considere necesario para brindar un servicio adecuado a la comunidad.Asimismo en el Art. 3°, se expresa que el DEM deberá disponer de un espacio físico acorde para llevar a cabo las tareas del “Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos”. El mismo deberá estar a cargo de la Municipalidad de Rafaela.Por otra parte, el “Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos”, contará con una guardia las 24 horas, ante eventuales accidentes en la vía pública que requieran de inmediata atención, la misma podrá ser coordinada con otra área de la Municipalidad de Rafaela.En el Art. 5°, se pide la autorización para que el Departamento Ejecutivo Municipal, pueda celebrar convenios para garantizar el funcionamiento del Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos con profesionales veterinarios para atenciones específicas no cubiertas por el Sistema de Atención Primaria, y con ONGs relacionadas.