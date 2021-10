Un martes "pesado" en Rafaela

En lo que va del semestre y de la primavera específicamente, donde apenas transcurrió algo más de un mes, este martes significó el día más caluroso no sólo en Rafaela, sino también en toda la provincia y en gran parte del país. El SMN anunciaba que se esperaba una semana calurosa en la región, pero lo que no se suponía era que el mercurio de los termómetros en la ciudad se elevara tanto.

Según el eficiente twitter Clima Rafaela, a la hora 15 se registró la temperatura máxima, que fue de 36.4º, casi como se estuviéramos en pleno verano. "El aire cálido estará presente sobre la región central y principales provincias del norte, con crecimiento de la temperatura mínima y máxima, dentro de un panorama de tiempo estable. Se prevé poca presencia de nubosidad, con cielo mayormente despejado", anunciaba el pronóstico de esta semana.

Ya desde bien temprano la jornada fue bastante pesada, ya que desde la mañana misma, donde a la hora 8 el termómetro marcaba casi 20º, se intuía que íbamos a estar en presencia de un día bastante atípico para esta altura del año. A la hora 10, la temperatura era de casi 28º y desde ese momento en adelante, muchos rafaelinos, lo que se manejan habitualmente "a pie", comenzaron a acercarse a las heladerías para refrescarse con un rico helado, algo que llamó la atención de muchos, ya que no es frecuente ver tanta gente consumiendo helados a media mañana. En este marco, de a poco el calor iba en aumento, a tal punto que a la hora 12 ya teníamos en la ciudad 33.4º.

"Esta semana va a ser la primera de calor intenso de la temporada. Comenzó este lunes, va a continuar gran parte de la semana y las temperaturas altas del país comenzarán a disminuir a partir del viernes desde el sur hasta el norte de forma paulatina", aseguró en diálogo con Télam Cindy Fernández, meteoróloga del SMN. Alrededor de la hora 14, los termómetros marcaban más de 36º y la ocasión fue propicia para que muchos ciudadanos inauguren la temporada de pileta mucho tiempo antes de lo previsto. Esta situación se observó bastante con las primeras fotos y selfies en las distintas redes sociales ante estos primeros calores primaverales.

Según la proyección del SMN para los próximos días, las temperaturas continuarán elevadas en la ciudad (más de 30 grados) al menos hasta el sábado, cuando se espera que baje la máxima, mientras que para el domingo y lunes se aguardan jornadas agradables. Y como otro dato interesante es que a pesar de esta suba en la temperatura, no hay rastros de lluvia en el mapa meteorológico.

Ante las olas de calor, las recomendaciones se repiten: beber abundante agua, evitar las bebidas alcohólicas y azucaradas, no exponerse al sol de forma prolongada entre las 11 y las 17, comer liviano, reducir la actividad física, usar ropa liviana y de colores claros, al igual que sombrero y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.



EN EL PAÍS

Mientras tanto, una ola de calor cubrió este martes gran parte de la Argentina, con más de 30 grados centígrados en 17 provincias y hasta picos de 40 en zonas de Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Rosario, en tanto, el termómetro rozó los 37, mientras que en la ciudad de Santa Fe la máxima fue de casi 40º. Además, la temperatura alcanzó ayer los 36,1° en la Capital Federal y superó un récord histórico para octubre, ya que el último registro databa de 2014, con 35,2°. El organismo emitió también un alerta amarillo para distintos sectores de esas provincias.