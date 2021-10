Academia Nacional de Ingeniería premia a egresado de UTN FRRa

Como todos los años, la Academia Nacional de Ingeniería entrega los Premios “Ing. Isidoro Marín” a los egresados sobresalientes de las carreras de ingeniería que se dictan en universidades argentinas. Estas distinciones sirven de gran estímulo a los jóvenes que recién comienzan su carrera profesional, impulsándolos a continuar con el elevado nivel manifestado durante sus estudios.

En esta oportunidad, otro egresado de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela (UTN FRRa) recibirá la distinción: se trata del Ingeniero Industrial Emanuel Bianco. “Sinceramente la noticia me generó mucha sorpresa y alegría. Una tarde recibí un mail de la Facultad felicitándome por la distinción, y unos días después la notificación formal de la Academia de Ingeniería, que terminó de confirmar ese primer mail”, comentó el profesional.

- ¿Por qué eligió estudiar en UTN FRRa?

- Nací y crecí en Rafaela, por ende, el apego a la ciudad es grande. Más allá de eso, encontré en UTN una oferta académica que satisfacía mis ganas de aprender, así como se enfocaba en los aspectos que estaba buscando desarrollar. Esto en el marco de una ciudad sumamente pujante.

Bianco remarcó la cordialidad del trato con el personal de todas las áreas de la Universidad. “Eso suma mucho a la hora de sentirse cómodo en la casa de estudios que uno elige y, directa e indirectamente, influye en el rendimiento académico”, consideró.

Además, valoró la calidad docente y la predisposición que siempre tuvieron con los alumnos y las alumnas. “Uno no se siente un número más, sino que tiene nombre y apellido; el profesor sabe reconocer el esfuerzo que uno pone, incluso si el resultado no es el esperado” afirmó Bianco.

“El recibir este tipo de distinciones siempre es un estímulo. Personalmente, busco hacer las cosas lo mejor que puedo y superarme en cada paso que doy. Esto ratifica que el camino que elijo, si bien no siempre es el más sencillo, es correcto para lograr las aspiraciones que tengo, en todos los ámbitos de mi vida, y especialmente en el profesional-académico” dijo el graduado que recibirá el Premio de la Academia Nacional de Ingeniería.

Bianco no olvidó de agradecer a quienes lo acompañaron en este camino. “En primer lugar, a mi familia, que estuvo siempre al pie del cañón. A mis amigos de toda la vida, a mis compañeros de cursado, a todo el staff de UTN, y especialmente, a mis compañeros de proyecto final, Carlos y Fabrizio”, sostuvo.

En tanto, desde la casa de altos estudios expresaron sus "felicitaciones al egresado Emanuel Bianco por sus deseos de crecer, su esfuerzo y su dedicación, lo que le valió este merecido reconocimiento".

Los Premios “Ing. Isidoro Marín” tienen por objeto evidenciar públicamente a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica reconocida por su Universidad y por la Academia. En esta edición 2021, son 50 los flamantes egresados que recibirán este reconocimiento en un acto que debería realizarse antes del 30 de noviembre.