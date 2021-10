La visita de Martorano

En el marco de la disminución de casos de COVID19, la Dirección del Hospital Rafaela y la Comisión Ejecutiva del SAMCo, establecieron como prioridad el desarrollo de procesos de atención no COVID. Analizando las necesidades en cuanto a medicina crítica se acordó con el Ministerio de Salud, el desarrollo de un área del Hospital para la atención de complejidad pediátrica. Esto significa que el Hospital cuente con una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). La Dra. Martorano, Ministra de Salud de la Provincia, estará este miércoles a las 10.30 hs recorriendo las instalaciones del Hospital Rafaela para poner en valor la inversión del Ministerio y el trabajo que realiza el personal en este nuevo Servicio que ofrece la institución. Con posterioridad, se desarrollará una conferencia de prensa, desde la hora 11:15, en el patio de las palmeras del nosocomio local.

La categorización de las UCIP depende de la complejidad y la característica asistencial de los establecimientos dónde se diseñan, en el caso de Rafaela, se trata de una UCIP de nivel 2 o de moderado riesgo. Permite la internación de pacientes pediátricos (de 1 mes hasta 14 años) que se encuentren en estado crítico actual o inminente, con posibilidades de recuperación parcial o total; que requieran para su supervivencia de servicios integrales de atención médica y de enfermería en forma permanente y constante, además de equipos e instrumental que aseguren el adecuado control del tratamiento del paciente.

Respecto al edificio del Hospital Rafaela el proyecto de UCIP significó el reacondicionamiento y reformulación de un sector del nosocomio, ya dispuesto como terapia intensiva, para convertirlo en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, con todos los elementos físicos y tecnológicos que la distinguen de una de adultos, además de adaptar las instalaciones con personal propio de mantenimiento y bioingeniería.

La implementación de la UCIP Rafaela también significó para el Hospital inversión en capacitación de sus recursos humanos – enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas – tanto de traslados al Hospital Allassia como de concurrencia de profesionales de Santa Fe a Rafaela. El intercambio asimismo representó que concurran a Rafaela instructores del Ministerio de Salud para teoría y simulación; empezando a conectar a los planteles de imagenología, neurocirugía y terapia.

Recordemos los múltiples inconvenientes que pacientes y familias sufren debido a la falta de complejidad en Pediatría; tales como traslados, turnos, alojamiento, etc. La zozobra que experimentan padres y cuidadores, así como el propio personal de salud, al momento de derivar y acompañar a un pequeño/a que necesita atención de carácter intensivo, atención que hasta el momento en la ciudad no se podía brindar. La UCIP del Hospital Rafaela permitirá canalizar esas consultas y atenciones, representando un salto cualitativo para la ciudad en la atención de su población pediátrica, en la respuesta inmediata a una necesidad imperiosa de muchas familias rafaelinas.