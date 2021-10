Otros 4 casos en la ciudad

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este martes 4 nuevos casos de coronavirus en Rafaela (3 más que el lunes), que de esta manera acumula 14.845 desde marzo del año pasado a esta parte, de los cuales 51 son activos, 153 los aislados y 14.474 los recuperados. En tanto, por 47ª jornada consecutiva no se reportaron fallecimientos en nuestro medio, con los cual continúan siendo 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos. Al mismo tiempo, la cartera sanitaria local informó que sigue sin registrarse pacientes internados Covid-19 positivo en el Hospital "Jaime Ferré".



SUBA EN ROSARIO

Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 57 positivos de Covid-19 en el territorio santafesino, que tiene un acumulado de 470.081, de los cuales 41.942 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 428.139 por laboratorio. Además, en el reporte diario provincial, no se informaron nuevos decesos en la "bota" santafesina, con lo cual el número de víctimas fatales acumuladas es de 8.610. Rosario registró 28 casos y suma 164.019, mientras que la ciudad de Santa Fe reportó 4 y totaliza 55.676. También este martes se anunciaron 3 casos en Casilda y Funes, 2 en Franck, Frontera y San Jorge y 1 en Álvarez, Avellaneda, Cayastá, Granadero Baigorria, Pueblo Esther, San Lorenzo, Santo Tomé, Sastre y Villa Ocampo. En la provincia hay 772 pacientes activos y 460.699 personas recuperadas.



VARIANTE DELTA

En tanto, hasta este martes los casos confirmados de la variante Delta de coronavirus son 53 en la provincia de Santa Fe. Si bien no hay circulación comunitaria, desde el gobierno provincial se refirieron a este aumento de contagios: “Hemos visto que en la última semana hubo un 12% de crecimiento, fundamentalmente por la variante Delta que es la nos puede desequilibrar”, admitió Jorge Prieto, secretario de Salud de Santa Fe. En este sentido, Prieto remarcó que “es importante que estos cuadros que son compatibles con la variante Delta, donde tenemos 53 confirmados y 138 casos en estudio” y agregó que “han aumentado casi un 40% como dominancia dentro de esta variante, por eso es importante que nos sigamos cuidando”.