Una menor de 13 años le contó a su maestra que tenía miedo de regresar a su casa, ya que su tío la manoseó e intentó someterla sexualmente, pero que su prima "la salvó".El aberrante hecho salió a la luz cuando una docente de Nivel Secundario se hizo presente en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Las Termas, Santiago del Estero, donde denunció que descubrió que una de sus alumnas fue abusada.Ante los uniformados, la educadora manifestó que trabaja como profesora en un colegio de Nivel Secundario del interior del departamento Río Hondo.Sostuvo que descubrió tal situación al observar que su alumna -de 13 años- se mostraba distraída, y retraída durante las horas de clase.El comportamiento de la pequeña, totalmente opuesto a días anteriores, le llamó la atención por lo que no dudó y se acercó para entablar un diálogo.Allí fue cuando la menor entró en una crisis de nervios, y en medio de llanto le manifestó "tengo miedo de volver a mi casa, porque mi tío me quiso abusar, él me manoseó y me tocó los pechos y justo mi prima me salvó".De acuerdo a El Liberal, inmediatamente la docente contuvo a la menor a quien le brindó asistencia psicológica. Luego informó a sus superiores quienes le aconsejaron hacer la denuncia.