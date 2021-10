El senador Calvo entregó recursos para el Festival del Teatro y la Maratón 21K

Gestionados a través del Senador Departamental Alcides Calvo, este martes se entregaron aportes destinados a apuntalar dos proyectos muy valorados de la gestión municipal, como son el Maratón 21K y el Festival del Teatro; ambos con una gran logística, gestión, gastos inherentes a las actividades y personal involucrado para el desarrollo de los mismos.

Además del intendente Luis Castellano, estuvieron presentes el subsecretario de Deportes, Ignacio Podio y el secretario de Cultura, Claudio Stepffer.



Desde la cámara de Senadores se continúa fomentando el deporte y la cultura rafaelina.

“Para nosotros es fundamental poder estar apuntalando estos eventos, máximo en este momento tan especial donde gracias al masivo proceso de vacunación que realizó la Provincia, vamos saliendo de una situación muy difícil, dramática diría, como lo fue la pandemia”; describió el Senador Calvo.

Continuó afirmando que “en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional, a través de la Cámara de Senadores, es casi una obligación estar presentes y acompañando este tipo de eventos tan convocantes; eventos que necesitan muchísima logística y organización de todos los que trabajan en los mismos, como es el caso de la Maratón recreativa celebrada el domingo pasado, que ya es toda una tradición y que está dentro de la programación de los festejos por los 140 años de Rafaela. No podíamos no estar acompañando el trabajo y el esfuerzo del Municipio, a través de su intendente Luis Castellano y de Ignacio Podio”.



La magnitud del Festival de Teatro

“Ni hablar lo que significa la Fiesta del Teatro, no solo para Rafaela, sino para toda una vasta región, que ha marcado desde hace muchos años un hito. Y en ese aspecto, sabemos que tal vez tenga un formato totalmente distinto a otras ediciones, pero sabemos lo que significa para el municipio y para la ciudad este tipo de eventos sociales”.

“Por eso, les pedimos a los rafaelinos y rafaelinas, a la región, que siga acompañando, que siga apoyando porque hay mucho trabajo, actitud y esfuerzo detrás de cada evento”; completó Alcides Calvo.

Luego de las declaraciones del Senador, fue el turno de Luis Castellano, quien referenció estos eventos como “dos hechos muy simbólicos y que tienen para la ciudad una adhesión multitudinaria. Dos hechos que como consecuencia de la pandemia, no se pudieron llevar adelante y que este año se pueden volver a hacer de manera presencial, con cuidados, con ajustes pero se pueden hacer”.

“Claramente la ciudad los necesitaba, los necesitamos, tanto al Festival como a la Maratón, porque muestran claramente un perfil de la familia rafaelina, un perfil de muchas familias a las que les gusta asistir y compartir un momento en los espacios públicos, disfrutar de eventos al aire libre, disfrutar del teatro, acompañándose padres, hijos, abuelos. Y ahora los vamos a poder desarrollar de una manera distinta, más extensa, con más cuidados. El año pasado, por supuesto que por la pandemia, fue muy duro no poder llevarlos a cabo”.



“El hecho simbólico deportivo anual es la Maratón 21K”

“En lo que respecta al 21K, también va mostrando algo que el municipio va perfilando como es la política deportiva. Es decir, fomentar el deporte, el trabajo y el entrenamiento en el espacio público; cuestiones que generan en la ciudad un movimiento muy particular y especial vinculado al trabajo para los clubes, para los profes y gimnasios, y claramente el hecho simbólico deportivo anual es la Maratón 21K”.



“Nosotros tenemos el ADN rafaelino de hacer las cosas”

“Por eso, quiero agradecerle a Alcides Calvo por el acompañamiento, por el apoyo de la Cámara de Senadores. El municipio necesita mucho de este tipo de respaldo, y como siempre decimos, ahora que la pandemia nos lo permite, mejor es hacer; poder llevar adelante los proyectos más allá de las críticas o de las equivocaciones que podamos tener. Nosotros tenemos el ADN rafaelino de hacer las cosas, de siempre avanzar, mirar hacia adelante y proyectar hacia el futuro. Por eso, es fundamental el respaldo que tenemos del gobernador Omar Perotti, porque en los dos eventos tuvimos y tendremos acompañamiento del Gobierno provincial”; concluyó el Intendente.