El 27 de octubre se celebra el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, una fecha proclamada en el año 2010 por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional (WFOT).



¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Terapia Ocupacional?

Este día se creó con el objetivo de promover la profesión de la terapia ocupacional a nivel internacional. Se quiere visibilizar el trabajo y desarrollo de esta profesión, y generar y difundir actividades locales, nacionales e internacionales relacionadas con esta profesión. También se busca crear conciencia, tanto en los terapeutas ocupacionales como en la sociedad en general, sobre el impacto que tiene esta profesión a nivel global.



Lema 2021

El lema para 2021 del Día Mundial de la Terapia Ocupacional es "Belong. Be you", lo que podemos traducir como "Se parte, sé tú" como una forma de promover el poder de la diversidad y la inclusión, para construir un mundo mejor.



Terapeutas ocupacionales explican cómo es su profesión

World Federation of Ocupationals Therapists (WFOT)

Conocida en el mundo hispano como la Federación Mundial de Terapia Ocupacional, está institución comenzó a funcionar formalmente en junio de 1951, en una reunión llevada a cabo en Inglaterra con representantes de diversos países.

Después de distintas reuniones y de un intenso trabajo, logró ser admitida en la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1959. Cuatro años después pasó a ser reconocida como Organización No Gubernamental por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En la actualidad, cuentan con una colección de archivos donde se puede encontrar toda la información e historia de la organización. La misma fue publicada en septiembre de 2011 por la Biblioteca Wellcome en Londres (Reino Unido). Pueden encontrarse a través de este link introduciendo "SA / WFO" en el cuadro de búsqueda de Referencia.



¿Qué es la Terapia Ocupacional?

Técnicamente hablando, la Terapia Ocupacional es una ciencia socio-sanitaria que, a través de actividades terapéuticas, busca favorecer a las personas a ser independientes y tener mejor calidad de vida. Se compone de una serie de técnicas, métodos y actividades destinadas a mejorar la vida de personas que han sufrido algún daño cerebral o que tienen alguna dificultad para hacer cualquier actividad cotidiana.



La profesión del Terapeuta Ocupacional

Este profesional socio-sanitario dirige su actuación a bebés, niños, adultos y personas mayores que tienen alguna discapacidad física o mental, ayudándolos a obtener mayor autonomía en sus tareas cotidianas y lograr llevarlos a una vida independiente.

Entre sus pacientes se encuentran personas que han sufrido enfermedades o lesiones, tales como:

Parálisis cerebral infantil.

Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central.

Insuficiencia renal.

Lesiones de médula espinal.

Lesiones traumatológicas.

Discapacidad intelectual.

Trastornos postquirúrgicos.

Trastornos reumáticos.