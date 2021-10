Se retoma hoy la paritaria docente

Los maestros de las escuelas públicas de la provincia nucleados en AMSAFE y los médicos del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), los únicos dos gremios que aún no aceptaron la oferta salarial del gobierno santafesino, volverán a sentarse esta semana a la mesa de discusión. La cita la planteó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, para este miércoles tras el rechazo de los docentes al aumento del 17 por ciento, que se plasmó en un paro de 48 horas el miércoles y jueves pasado, y uno de 24 horas hace dos semanas.

Si bien los funcionarios del gabinete de Omar Perotti sostuvieron una y otra vez que los canales de diálogo permanecían abiertos, lo cierto es que la semana pasada con una medida de fuerza que fue ratificada por los maestros y una movilización que llevó a los docentes de los 19 departamentos a la capital provincial, no hubo quien cediera y la mesa de discusión no se retomó. Así, los maestros sostuvieron el rechazo al aumento del 17 por ciento ofrecido por la Casa Gris y aceptado por los maestros del sector privado (Sadop) y los agentes de la administración pública nucleados (UPCN y ATE); un incremento que sumando al 35 por ciento ya otorgado en marzo cerraría en enero próximo un incremento global del 52 por ciento. Mientras tanto, a través del ministro de Trabajo y la responsable de la cartera de Educación, Adriana Cantero, la provincia ratificó una y otra vez que no habría otra oferta salarial ni para los docentes ni para los médicos. E incluso fue más allá y anticipó que se liquidarían los salarios de octubre no solo sin el incremento previsto, sino además con el descuento de los días de huelga llevados adelante por los maestros.



VOLVER AL DIÁLOGO

Aunque sin modificar sus posiciones, las partes volverán a sentarse a la mesa paritaria hoy a partir de las 10, en la capital provincial. El llamado lo hizo una vez más el ministro Pusineri que pese a la convocatoria, insistió en las últimas horas ratificó que los aumentos no alcanzarán a los docentes a la hora de liquidar los salarios porque “la negociación requiere de un acuerdo que en este caso no existe”, y solo exceptuó de esa decisión a los maestros jubilados. Por su parte, la titular de AMSAFE, Sonia Alesso, también cuestionó la posición oficial y afirmó que “hace muchos años que no sucede que un gobierno no respete el ámbito paritario” y apuntó a los ministros de Trabajo y Educación. La dirigente cuestionó no solo que entre el paro de 48 horas de la última semana y el de 24 horas de la anterior pasaron siete días sin ninguna convocatoria al diálogo; sino que además señaló que “Trabajo debería ser un órgano de mediación de las partes, en lugar de amenazar con descuentos”. En ese marco, Alesso puso en duda la vocación de diálogo del gobierno de Perotti, ya que “no se hizo nada para destrabar el conflicto”. Lo cierto es que en 72 horas volverán a verse las caras. Habrá que ver si el gobierno santafesino revé la oferta salarial —algo que Pusineri y Cantero afirmaron una y otra vez que no sucedería—, AMSAFE acepta el 17 por ciento o qué otra ficha en el tablero de posiciones se mueve para que el conflicto no se profundice.