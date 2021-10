Estado presente o ausente

Al Gobierno nacional parece encantarle nadar contra la corriente aún si eso significa aumentar los riesgos de implosión puesto que la cosecha que obtiene por el capricho de mantener posiciones obtusas es magra. Es decir, pierde mucho más de lo que gana al enrolarse en luchas del bando de los violentos. En su momento permitió con un controvertido ardid la liberación de miles de delincuentes ante la posibilidad de que se contagien de Covid en las cárceles, despreciando el derecho de justicia de la sociedad toda y de víctimas puntuales. Asesinos, ladrones, corruptos y otros delincuentes se beneficiaron con esta poco lucrativa medida en términos electorales.Ahora el Presidente y su gestión se mezclan nuevamente en el conflicto mapuche con acciones difíciles de comprender y decisiones, cartas y declaraciones erráticas que cambian cuando la opinión pública no es favorable, lo cual es malo para los intereses del gobierno en tiempos de campaña electoral. Lo concreto es que esta cadena de errores desdibuja el rol del gobierno. Con la lógica del Estado presente para abogar por el reconocimiento de derechos que suele sostener la coalición gobernante de carácter populista, el mandatario nacional decidió retirar al Estado nacional de la provincia de Río Negro en lo que respecta a la seguridad. Así, el Gobierno nacional primero dejó en evidencia una alarmante pasividad y falta de voluntad para asumir el conflicto en Río Negro como tema de carácter federal. Después, ante la presión de opositores e incluso aliados dio marcha atrás en una estrategia desacertada respecto al conflicto. El propio ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que se admite cristinista, habló de terrorismo al referirse a los actos y ataques que una minoría mapuche realiza en la Patagonia.Es decir, un gobierno que perdió por amplio margen las elecciones primarias de septiembre, y que ahora procura ser simpático ante el electorado a través del denominado plan platita, dilapida esos esfuerzos con decisiones fallidas con impacto negativo en el humor social.Inicialmente, el Presidente recomendó a la gobernadora rionegrina que se las arregle solas ante los mapuches al recomendar que forme un cuerpo específico que refuerce la seguridad en el futuro. La avalancha de críticas incluso desde adentro del partido obligó a recalcular y abrir un diálogo con las autoridades de la provincia patagónica para enfriar una polémica que lo tenía del lado de los perdedores. Un gesto de cordura o de supervivencia política tras oscilar entre Estado (omni)presente que promueve el populismo a un Estado ausente para abordar la problemática de este pueblo originario.Al recuperar espacio en la agenda pública, el conflicto mapuche en la Argentina y Chile plantea desafíos no resueltos pues lleva muchos años y se origina por el reclamo de propiedad de tierras en la Patagonia, entre otras demandas. Los mapuches son un pueblo originario de la Patagonia, desde antes de que este territorio austral de Sudamérica fuera dividido entre Chile y Argentina y que cuenta con un idioma propio. Según se indica, llevan más de 12.500 años de existencia en el territorio patagónico, pero su población disminuyó considerablemente tras las campañas militares del siglo XIX. El comienzo de las tensiones en el sur de Argentina y Chile se da a partir de las compras de grandes extensiones de terreno, entre ellas la de la familia italiana Benetton que adquirió 900.000 hectáreas en la Patagonia, a principios de la década del 90.El reclamo mapuche es lograr el reconocimiento de su identidad cultural de parte del Estado y que se conviva pacíficamente con los pueblos originarios, además de políticas públicas en parques nacionales y municipios donde haya asentamientos de las comunidades. No obstante, en los últimos años surgieron grupos más radicalizados como la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que lidera Facundo Jones Huala, que plantea un desconocimiento del Estado argentino.