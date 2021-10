Fernando Alonso duro con la FIA

Durante la competencia disputada el pasado domingo en Austin (Estados Unidos), el español Fernando Alonso (Alpine) peleaba por la décima tercera posición con Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), cuando el finlandés se adelantó al ex bicampeón mundial utilizando la parte exterior de la pista y que provocando el enojo de, piloto de Alpine, quien pidió a la dirección de carrera que se le devuelva el lugar, cosa que finalmente no sucedió.

Lo curioso es que, posteriormente, se vio la misma maniobra entre el propio Alonso y Antonio Giovinazzi, con la diferencia que ambos cedieron mutuamente la posición. Es por ello que el asturiano aseguró que "no se necesita cambiar la regla de los adelantamientos en la Fórmula 1, sino que únicamente hay que aplicarla correctamente".

"Me adelantó por fuera. Es la decisión de los comisarios y tenemos que aceptarlas. Hubo el mismo incidente en la vuelta 1 con Lando (Norris), que superó a Sainz, quien después recuperó su lugar, y eso estuvo bien. Al final de la carrera fue la misma situación conmigo y Giovinazzi, entonces él tuvo que devolverme la posición. La regla es muy clara. Tenemos que aplicarla", finalizó Alonso, claramente molesto con las autoridades de la prueba.