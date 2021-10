Las curiosidades sobre el campeón Quartararo

Para conocer un poco mejor al flamante campeón mundial Fabio Quartararo, que se consagró el pasado domingo en el circuito de Misano, vale la pena señalar una serie de curiosidades, que publicó en su sitio oficial www.motogp.com.1 - El piloto de Yamaha es originario de Niza (Francia) y empezó a pilotar motos con apenas 4 años, de la mano de Jean Phillipe Henry y de su padre, Etienne, que fue campeón de Francia en la categoría de 125cc.2 - Su padre también era cerrajero, mientras que su madre, Martine, es peluquera. Fabio reside actualmente en Andorra.3 - Quartararo es un hombre popular en el mundo del motor, siendo buen amigo de Daniel Ricciardo. El piloto de McLaren no es el único de F1 que tiene una buena relación con el nuevo campeón mundial de MotoGP, ya que Pierre Gasly y Esteban Ocon también se consideran sus amigos.4 - Fabio es un gran fan de la superestrella del reggaeton J Balvin, y se supone que el cantante colombiano es fan del piloto de Yamaha, ya que ambos se siguen en Instagram.5 - Su mejor amigo es Thomas Maubant y ambos se conocieron en la playa en su infancia. Ahora los dos trabajan estrechamente en el paddock de MotoGP.6 - El particular estilo de Quartararo a la hora de vestir ha sido a menudo la comidilla del paddock en los fines de semana de Gran Premio y el francés incluso se desempeñó como modelo de Dolce & Gabbana en su tiempo libre.7 - También conocido como "El Diablo", adoptó dicho apodo después de tener un casco réplica de Roberto Locatelli que contenía una pegatina de un diablo.8 - Aparte de hacer de modelo en su tiempo libre, Quartararo también comenzó a jugar al golf esta temporada, de lunes a viernes, antes del TT de Assen (Gran Premio de los Países Bajos) aunque, a juzgar por sus celebraciones posteriores a la carrera, puede que tenga que volver a practicar.9 - Quartararo inició su propia tendencia online, retando a los pilotos a llegar lo más lejos posible con la menor cantidad de combustible, utilizando el hashtag #FQFUELCHALLENGE para que los jugadores publiquen sus resultados. Es un juego que se ha puesto de moda dentro del paddock, con cierto número de pilotos que publican sus esfuerzos al usar el hashtag.10 - Después de un duro día de carreras, no hay nada como una hamburguesa para el Campeón del Mundo de 2021, con su amor por la comida siendo ya bien conocido entre los fans de MotoGP.