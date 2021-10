La Escuela Barbiana celebra sus 12 años de trabajo

Hace 12 años nació la Escuela Barbiana La Casona en Rafaela, un proyecto que surgió del deseo de un grupo de amigos que buscaba ayudar a las infancias, adolescencias y juventudes con una propuesta educativa diferente. Hoy, 12 años después, la institución celebrará su trabajo el 6 de noviembre a las 12:30 h en el complejo “María”, con un evento para toda la familia.

“La idea es que la gente pueda llevar el equipo de mate y después que vaya a compartir un rato de la tarde, porque es un lugar bellísimo al aire libre, en el medio del campo. Tenemos la posibilidad de quedarnos, escuchar música y compartir la torta de cumpleaños. Para nosotros es una gran alegría poder festejar estos 12 años de trabajo”, expresó Ana Santucci, una de las fundadoras de la Escuela.

El evento que se realizará el sábado 6 de noviembre a las 12:30 h es un almuerzo de campo que se llevará a cabo en el establecimiento María, Hotel y Eventos, ubicado sobre la ruta 34, camino a Lehmann, en el km 242.5.

“El almuerzo de campo va a estar organizado y coordinado por Lautaro Sabater y Gran Fuego. Nos van a acompañar el grupo musical Algarroba, que está integrado por Sofía López, Lauriano Vivas y Guillermina Scalenghe. Ellos son de Rafaela y nos van a acompañar con canciones de autores latinoamericanos”, detalló Santucci.

Con respecto a la celebración de los 12 años de la Escuela, la fundadora manifestó: “Para mí y para el equipo realmente es una alegría. Fueron 12 años de mucho aprendizaje, de mucho trabajo para poder tener nuestro predio propio, para poder contar con un complejo de una hectárea con muchas comodidades y, como decimos nosotros, es un aula a cielo abierto. Nos permite trabajar con los niños, adolescentes y jóvenes en diferentes propuestas y la verdad es que es un lugar que tiene mucha potencialidad”.

En esa misma línea, remarcó: “La idea del evento es también poder recaudar fondos para el sostenimiento del espacio. Nuestro trabajo es un trabajo socioeducativo con infancias, adolescencias y juventudes. Y es mucho esfuerzo poder sostener las propuestas en lo que son los insumos y los gastos de funcionamiento”.

Por lo que aquellos que quieran asistir a la celebración de los 12 años de la Escuela y “compartir ese almuerzo de campo con nosotros, se tienen que comunicar al 3492318369 o en cualquiera de los contactos de las redes sociales de La Casona (Facebook: @la.casona.educacion; Instagram: @escuela.barbiana) y nosotros le acercamos la tarjeta”. El precio es de $2.300 e incluye un asado criollo completo, con una entrada de empanadas de carne, postres y, a su vez, hay un menú vegetariano, con tablas de vegetales asados.

Cabe mencionar que la Escuela Barbiana, ubicada en N. Corti y Aconcagua, es un espacio educativo no formal, es decir que “los niños y adolescentes no realizan escolaridad formal en este espacio”, sostuvo Ana y agregó: “Hoy estamos trabajando con alrededor de 150 niños, adolescentes y jóvenes. Todos los que transitamos en el proyecto, adultos, educadores, somos más o menos esa cantidad”.

En relación a la idea de fundar la escuela, Santucci reveló: “Hace 12 años atrás no existían propuestas educativas que sean mucho más seductoras que la calle para los pibes de los barrios. Entonces, la experiencia comenzó yendo a Buenos Aires con un grupo de amigos a formarnos en la Fundación Pelota de Trapo, y desde ahí poder luego armar esta propuesta aquí en Rafaela”.

“Comenzamos con el alquiler de una vieja casona en Avenida Italia, por eso quedó La Casona. La Asociación Civil Barbiana nace con esa idea de pensar a los niños y a las niñas como sujetos políticos, por eso barbian, barbiana significa persona audaz, decidida, de arrogante hermosura. Y para nosotros eso son los niños. Así arrancó este gran sueño, un sueño colectivo y después de esos dos años que alquilamos esa vieja casona, nos trasladamos a la ruralidad”, continuó.

De esta manera, la fundadora celebra: “Hace ya seis años casi que tenemos nuestro predio propio. Eso también nos da mucha posibilidad de seguir creciendo y soñando, porque cada planta que se planta, cada árbol que se planta con los niños, la huerta, todo el espacio, el contacto con la naturaleza, queda. Así que son muchos años ya de trabajo y muchos años por delante llenos de sueños, de expectativas, de proyectos para adelante”.

Sin embargo, la escuela aún tiene una misión que es la de poder escolarizar a los niños, adolescentes y jóvenes que asisten a la institución. “El sueño que tenemos es que en algún momento consigamos la autorización como espacio de educación formal, para que nuestros niños y niñas puedan escolarizarse desde este proyecto de educación alternativa, y puedan obtener la certificación formal”.