El primer título de Román Rébora

Román Rébora apareció entre las figuras, se metió en el desempate del Abierto Fincas de San Vicente y se quedó con su primer título en el Tour Profesional de Golf Argentino.

El joven profesional del Jockey Club de Rafaela, uno de los jugadores que asoman con mayor fuerza en la nueva generación del TPGA, cerró con una vuelta de 65 golpes, igualó con Andrés Gallegos con un total de 133 y tras dos hoyos de desempate se quedó con la victoria.

En una parte superior del tablero cargada de jugadores con mayor experiencia y logros, Rébora igualó la mejor vuelta del torneo con seis golpes bajo el par del desafiante campo de Fincas de San Vicente y prevaleció en los dos hoyos extra ante un jugador como el lobense Gallegos, acostumbrado a transitar circuitos como el PGA Tour Latinoamérica y el Korn Ferry Tour.

Tras igualar el primer hoyo de desempate (se definió en el par 4 del 18), Rébora se dejó un putt para birdie de menos de un metro y se aseguró el título una vez que Gallegos falló su intento de tres metros.

"Es una felicidad enorme, un desahogo grande, porque era un objetivo que quería lograr hace tiempo y no se venía dando. Ahora es un impulso para seguir entrenando con más fuerzas", comentó Rébora tras su victoria.

En cuanto al desarrollo de la vuelta final, explicó: "Sabía que iba a ser un día complicado por el viento. Había que armarse de paciencia. Si bien estaba cerca de la punta, mis pensamientos estaban más en tratar de hacer una buena vuelta en esas condiciones difíciles, que siempre me cuestan. Durante el transcurso de la vuelta me di cuenta que tenías chances de ganar, la clave del día fue evitar las multas desde las salidas. Erré por lados buenos, hice muy buenos approach y putt, y aproveché algunos buenos golpes, pero la clave en un día así fue el juego corto".

Y sobre el desempate con Gallegos, detalló: "En este tipo de definiciones siempre se sienten los nervios. Igual, definir contra Andy, que es un grandísimo jugador que por ahí tenía un poco más de experiencia que yo, lo hizo un desafío más lindo. Por suerte pegué un gran golpe en el segundo hoyo de playoff y se dio".

El tercer puesto fue para Maxi Godoy, que cerró con una tarjeta de 68 que no le alcanzó para meterse en el desempate por un solo golpe. Daniel Altamirano quedó cuarto (68, 135); Augusto Núñez fue quinto (70, 136) y Leonardo Ledesma sexto (69, 136).

Jorge Monroy, que había arrancado en la punta el sábado, sufrió con un recorrido de 73 que lo hizo bajar al séptimo lugar, compartido con Horacio Carbonetti (h) (138).