Continúa el apoyo a las empresas locales

La Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de Rafaela tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo sustentable de los sectores económicos de Rafaela, promoviendo la innovación y la internacionalización, propiciando empleos de calidad y la inclusión de sectores vulnerables, a partir de la construcción de espacios de diálogo y trabajo en conjunto con los actores del territorio.

En esta oportunidad, el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación Diego Peiretti; y el subsecretario de Salud, Martín Racca visitaron la empresa Alfa Vet S.A a fin de conocer sus procesos y su desarrollo productivo. Allí, fueron recibidos por el director de la empresa, Marcelo Aubagna.

En la recorrida, Diego Peiretti expresó: “La articulación público-privada se ve en lo que es el área. En principio, el PAER se fue desarrollando con la compra de tierras por parte del municipio y luego, a partir de allí, con la comercialización a diferentes empresas de la ciudad con ánimo de radicarse en el área industrial”.

“Este sector fue definido como el sector I+D. Fue un sector que llevó más tiempo su desarrollo y más tiempo que empresas de innovación puedan radicarse aquí. Hoy vemos que está ocupado al cien por ciento con empresas que generan mucha innovación de productos y de procesos. Lo vimos recorriendo la empresa Alfa Vet S.A y quedamos sorprendidos de la calidad del proceso productivo, de los productos que se elaboran, de los cuidados y la atención. No queda más que felicitar a la empresa y a la gente que trabaja, que no hace más que demostrar la capacidad de los empresarios de Rafaela que se destacan a nivel país”; agregó Peiretti.

“Como resultado de la reunión nos trajimos como tarea generar asesoramiento sobre potenciales mercados internacionales; buscando la exportación de los productos que aquí se fabrican. Por otro lado, indagar y asesorar sobre líneas de financiamiento para construcción de galpones, que es uno de los desafíos de expansión que tiene la empresa”; cerró el funcionario.

A su turno, Marcelo Aubagna dijo: “La empresa es una industria farmacéutica veterinaria. Elaboramos medicamentos para animales, ya sea para pequeñas o grandes especies, desde hace ya 15 años. La verdad que nos da mucho orgullo que la Municipalidad de Rafaela nos tenga en cuenta como un sector más dentro del aparato productivo que somos. Por supuesto que nos hayan venido a visitar es alentador”.

Por último, Martín Racca comentó: “Venimos recorriendo empresas a lo largo de estas últimas semanas. Para el significado de la articulación público-privado esta visita es muy importante. Nosotros le presentamos un proyecto a Luis Castellano hace breve tiempo; nuestro programa A la Par tiene la mirada transversal de la educación, así que estamos tratando de que no solo sea el trabajo sino también ligar a la educación. Creemos y confiamos que la educación y el trabajo son los dos pilares fundamentales donde se cimenta una sociedad más justa y equitativa”.

“Ahora estamos conociendo una de las empresas locales que tiene un fuerte vínculo con el municipio. Vinimos a conocer la producción, y la verdad que nos vimos sorprendidos por la calidad y la perspectiva de futuro”; cerró Racca.