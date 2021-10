Cómo es la reforma laboral que hizo que en Australia sobre el empleo

Vivian vive en Perth. Se dedica a realizar tareas domésticas en distintas casas y gana 30 dólares australianos por hora. Uno de sus empleadores le ofreció trabajar para unos vecinos que están en búsqueda de una empleada. No aceptó. Tiene todos los horarios cubiertos.

Este es un ejemplo que se repite en un país que viene registrando una baja en el desempleo y que cuenta con un régimen laboral flexible. En septiembre, la tasa de desocupación fue de 4.6% y viene bajando desde el nivel más alto que alcanzó, en 2020, por la pandemia.

En muchas regiones, las empresas o empleadores no consiguen personal. En Western Australia, estiman que hay 50.000 puestos por cubrir, pero faltan postulantes. La situación se repite en otras zonas. Sectores como la minería y el agro tienen fuerte demanda. También se espera una fuerte recuperación en el rubro del turismo, tras los anuncios de apertura de fronteras.

Los oficios como plomeros, electricista, constructor, mozos entre otros, se ubican entre los más requeridos y son difíciles de cubrir.

Hace tres décadas, el país enfrentaba una crisis económica con alta desocupación que llegaba a dos dígitos. Distintas reformas, entre ellas la laboral, revirtieron la situación. El crecimiento le permitió llegar a 29 años sin recesión.

Diego Berazategui, cofundador de la Cámara Argentina de Comercio en Australia y director de la consultora de management y negocios Akrom, radicada en Perth, elaboró un estudio sobre cómo funciona el sistema laboral australiano. En diálogo con MDZ contó una experiencia que vive en carne propia: "Estoy buscando dos consultores, ofrezco 1.100 dólares australianos por día, unos 23.000 por mes, pero no consigo."

Los puntos principales de su informe:

1. Reforma de Sindicatos

Los paros que se hacen en Argentina serían ilegales y causales de despido en Australia, los organizadores pagarían con prisión y/o multas. Para poder hacer un paro hay que lograr la aprobación de la Fair Work Comisión, hay varias etapas de conciliación a cumplir antes de poder hacer un paro legal. Que un sindicato se solidarice con otro es ilegal. Cada cual reclama por lo suyo. Las elecciones de los sindicatos las hace la Comisión Electoral Australiana que tiene sistemas transparentes y estandarizados. Los sindicatos le pagan a la Comisión Electoral para que haga las elecciones. Las autoridades se votan cada 4 años y no hay reelección

2. Valoración de Oficios

Los oficios están estandarizados y los trabajadores requieren un certificado para poder trabajar. El estado sabe exactamente cuánto cobra cada categoría. Por ejemplo, si faltan electricistas o instaladores de ladrillos se abre la inmigración o se incentiva el entrenamiento y certificación. Se categoriza a los oficios al nivel de las profesiones. La lista la administra el equivalente al INDEC.

3. FairWork Ombudsman

Hay un servicio del gobierno para que los empleados y empleadores puedan chequear todos los aspectos de su relación laboral incluido salario, condiciones, contrato, etc. Y un simulador de condiciones laborales que puede usar el empleado y el empleador. Además, hay un teléfono al que se puede llamar para chequear condiciones.

4. FairWork Commission

La Fair Work Commission es un tribunal nacional. Es un cuerpo independiente que define las condiciones mínimas, crea el marco de negociación entre empleados y empresas, regula las acciones de los sindicatos, regula disputas, etc. Esta comisión se ocupa entre otras cosas para regular los paros y establecer las políticas laborales.

5. Seguro de desempleo

Hay muchas categorías y criterios para ayudar a la gente. A grandes rasgos el equivalente al plan trabajar y funciona más o menos así:

Se otorgan au$250-au$500 por semana por 3 meses dependiendo entre otras cosas del tamaño de la familia.

Si la persona no encuentra trabajo se le extiende otros 3 meses y se asigna una asistente que se ocupa de revisar el currículum, recomendar entrenamientos y buscarle trabajo. El asistente prepara presenta al desempleado a empleadores de la zona para que lo contraten.

Si luego de 3 meses el desempleado no acepta ninguna oportunidad se lo pasa a otra categoría donde el subsidio puede ser quitado.

6. Traslados laborales

Los gastos asociados a mudarse y vivir fuera de las ciudades no pagan impuesto a los ingresos. El pago de la mudanza y el alquiler fuera del domicilio original no está alcanzado por el impuesto a los ingresos.

7. Todos tributan como empleados

Todos los ingresos computan igual y todos los australianos hacen la misma declaración independientemente del origen de los fondos (hay pocas excepciones).

Empleados, comerciantes, inversores, etc. pagan el mismo impuesto a los ingresos. Se paga impuesto a los ingresos sobre los dividendos. El dividendo se declara como cualquier otro ingreso pero para evitar doble imposición se incluye una deducción del 30% correspondiente al corporate tax.

8. Modalidades disponibles de contratación

Permanente: 0 a 40 horas por semana.

A tiempo fijo: 0 a 40 horas por semana: Ejemplo: 2 años de contrato por 3 horas por semana.

Casual: por hora real trabajada. Estos trabajos en general se pagan más por hora o son usados para trabajadores gastronómicos que reciben más horas cuando son buenos.

9. Salario mínimo

Depende del convenio de trabajo. Pero para los fuera de convenio es: au$20 por hora. Hay algunas excepciones que pueden llevarlo a au$17.

10. Despido e indemnización (aplica solo a empleados permanentes)

Para despedir empleados permanentes hay que justificar que es el peor en la posición.

Si la posición desaparece por falta de negocio no se paga indemnización. Ejemplo: Se pierde un contrato entonces todos los empleados asociados a ese contrato pueden ser despedidos sin indemnización. Cuando uno acepta un trabajo sabe con qué empresa está lidiando.

Las empresas con menos de 12-15 empleados no pagan indemnización. Esto es para evitar que las pymes vayan a bancarrota por no poder pagar una indemnización. (Fuente MDZ)





















Por Luana Viera