Descartan que pueda haber desabastecimiento en Santa Fe

La posibilidad que el congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno nacional para unos 1.400 productos de consumo masivo pueda generar desabastecimiento "está muy lejos de lo que pueda llegar a pasar", opinó la directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor de la provincia de Santa Fe, María Betania Albrecht.

"No creemos que vaya a ocurrir desabastecimiento, no lo tenemos pensado porque no ocurrió en el momento de mayores inconvenientes, que fue la pandemia", indicó la funcionaria en declaraciones radiales publicada por la agencia nacional de noticias Télam.

Albrecht remarcó que "nunca se generó una situación de desabastecimiento, y menos en una provincia tan productora y productiva como la nuestra, así que esa circunstancia está muy lejos de lo que pueda llegar a pasar".

Además, dijo que en el plano provincial "desde que comenzó la gestión del gobernador Omar Perotti, la Secretaría de Comercio Interior tuvo sus inspectores en la calle trabajando y haciendo cumplir las normativas, así que en general la voluntad es cuidar la mesa de las y los santafesinos".

"Hacía muchos años que no se hacían controles fuertes en la provincia", añadió Albrecht en diálogo con Radio UNO, que relacionó esas acciones con "promover derechos y también ir fomentando algunas actitudes que, al nunca haberse indicado o controlado, muchos no estaban acostumbrados".

"El mejor modo de defender los derechos de consumidores es promover la lealtad comercial y eso redunda en beneficio no sólo para el consumidor, sino para el propio comercio", agregó.

Además, opinó que "la mejor herramienta es el derecho de elección que tiene cada consumidor, la libertad de elección y de elegir ir a comprar a otro lugar cuando ve que no se respetan las condiciones, y manifestarlo y denunciarlo".

LA MIRADA DE PEROTTI

En una extensa charla con LT9, el gobernador Perotti se refirió a la política de congelamiento encargada por el Gobierno nacional.

"Lo que vemos cuando tenemos que acordar Precios Santafesinos, es que hay una buena actitud de los proveedores en ese sentido. Aunque siempre hay situaciones frente a alguna cuestión de incertidumbre o electoral, donde alguien toma el recaudo de cubrirse por las dudas. Y eso sin duda genera aumentos que no guardan relación con la comparación del mismo producto en distintos lados", señaló en diálogo con Osvaldo Medina y Mariano Bravi.

"Tenemos un muy buen nivel de información incorporado con la Billetera Santa Fe, donde los mismos usuarios marcan cuáles son los comercios que han variado abruptamente los precios. Y eso es una buena señal porque automáticamente el comercio que hizo un abuso en el traslado de precios queda fuera del programa", añadió.

Y enfatizó: "Para mi debe haber una actitud de cuidado, particularmente en el momento que vivimos. No salimos con unos salvándose solos, tironeando a ver cómo se lleva lo máximo cuando no hay margen. Creo profundamente en la necesidad de acordar, todos tienen que poner una parte y allí tenemos que empezar a encontrar una alternativa".

"Hay una economía real que en el interior vive, empuja y sostiene. Nacionalizan una realidad como si todo el mundo tuviese bonos, o estaría pendiente de los mercados. De lo que está todo el mundo pendiente es en tener una oportunidad laboral, de que la fábrica y el campo funcionen. Tenemos que poner el norte en acompañar al que trabaja, al que invierte y al que produce", concluyó sobre el punto el mandatario. (LT9.COM.AR)