Rafaela reportó otro caso de coronavirus

Como los domingos se reduce la cantidad de testeos y análisis de las muestras obtenidas a través de los hisopados, los reportes epidemiológicos de los lunes generalmente ofrecen números a la baja. Ayer fue otro de esos días al confirmarse un solo contagio en Rafaela, que de esta manera acumula un total de 14.841 desde el inicia de la pandemia de Covid.

Actualmente, hay 56 casos activos en Rafaela mientras que 168 personas se encuentra aisladas en el marco de un brote que afectó principalmente a jóvenes menores de 18 años que no estaban vacunados -recién ahora están recibiendo, quienes manifestaron su acuerdo, la primera dosis contra el Covid-.

Desde la semana pasada, las autoridades sanitarias enviaron muestras para secuenciar en el marco del convenio existente con el INTA para conocer si algunos de los contagios corresponden a la variante Delta.

Con gran parte de la población de Rafaela vacunada con dos dosis, el alarmante brote que se observa en estos días no tiene impacto en las áreas de internación del Hospital "Dr. Jaime Ferré". De hecho, a pesar de los 58 casos activos, no hay pacientes internados por Covid en el efector de salud pública. Además, la cantidad de fallecidos por la pandemia en la ciudad sigue siendo 320 desde abril del año pasado.



EN LA PROVINCIA

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe confirmó 42 casos positivos, por lo que ahora el total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 470.024. Rosario registró la mayor cantidad con 16 en tanto que la ciudad de Santa Fe sumó 5, Sastre 3, Cayastá 2 al igual que Chañar Ladeado, Esperanza y San Agustín. En las siguientes localidades se reportó un caso en cada una: Álvarez, Arroyo Ceibal, Avellaneda, Barrancas, Coronel Domínguez, Guadalupe Norte, María Juana, Pérez, Piñero, Rafaela y Reconquista.

Asimismo, la cartera sanitaria notificó un fallecimiento, por que ahora suman 8.610 la cantidad de muertos en la Provincia por Covid. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 4.774.707, de los cuales 2.635.216 personas recibieron una dosis y 2.131.769 las dos.