Los resultados de las M's

El último fin de semana se jugó la novena fecha del torneo Dos Orillas de Juveniles, instancia en la cual CRAR recibió la visita de CRAI, en tres de los cuatros encuentros correspondientes.El juego de M-19 quedó postergado para el 20 de noviembre próximo.CRAR 14 vs CRAI 37CRAR 0 vs CRAI 41CRAR 5 vs CRAI 20En la próxima fecha, a jugarse el 30 de octubre, el elenco rafaelino estará visitando a Paraná Rowing en la capital entrerriana.