Se confirmó para abril de 2022 la visita de Metallica a la Argentina

Metallica, la legendaria banda estadounidense liderada por James Hetfield, confirmó la reprogramación de sus shows en Sudamérica y confirmó fecha en Argentina para el 30 de abril de 2022 en el Campo Argentino de Polo.

La banda, que hoy en día se encuentra celebrando el 30° aniversario de The Black Album, uno de sus discos de mayor éxito, no tocarán solos en el escenario ubicado en Avenida del Libertador 4096, sino que lo harán junto a Greta Van Fleet, el grupo de rock liderado por Josh Kiszka, como invitada especial.

The Black Album es un disco homenaje que cuenta con varios representantes latinos, entre ellos están las versiones de Juanes, J Balvin, Mon Laferte y Pepe Madero, a los que se sumaron a las que grabaron otros artistas como Miley Cyrus y Elton John, St. Vicent, Cage The Elephant, Mac de Marco, St. Vicent, Chad Smith (Red Hot Chilli Peppers), Royal Blod y Weezer. En total son 53 artistas de géneros bien dispares los que se sumaron al álbum. Para muchos, este disco es uno de lo más representativos del heavy metal a nivel mundial.

A su vez, informaron que todas las entradas adquiridas para el show del 4 de diciembre de 2020 en el Hipódromo de San Isidro son válidas para la fecha reprogramada del 30 de abril de 2022 y las mismas respetarán la ubicación asignada al momento de la compra.

Para aquellos que aún no tengan sus entradas, las mismas estarán a la venta a partir del 8 de noviembre a las 10 h, a través de https://www.allaccess.com.ar/event/metallica.

Por su parte, quienes deseen solicitar el reembolso de sus entradas, pueden hacerlo hasta el domingo 7 de noviembre de 2021 inclusive, en la misma página web, acreditando la titularidad de la compra de cada una de ellas.