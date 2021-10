El elenco de "Friends" despidió a James Michael Tyler

Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo el pasado domingo, tras conocerse que el actor Michael Tyler, quien se ganó el corazón de muchos fans por su interpretación de Gunther en la aclamada serie de comedia "Friends", falleció a sus 59 años luego de luchar contra el cáncer de próstata, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Así lo comunicó el productor y director Kevin Bright, a través de su cuenta de Twitter: "Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a los demás. Dios te bendiga James".

A su vez, desde la página oficial de "Friends" también emitieron un comunicado oficial en Instagram: "Warner Bros. Television lamenta la pérdida de James Michael Tyler, un querido actor y parte integral de nuestra familia. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, colegas y fanáticos".

Michael Tayler apareció en 150 episodios de la serie protagonizada por Jeniffer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, haciendo su primera aparición en el segundo capítulo. Desde entonces muchos lo consideraban como "el séptimo amigo".

La noticia no tardó en conmover a todos los fans de la serie, quienes lo despidieron a través de las redes sociales. A ellos se les sumaron los protagonistas. Por su parte, Jennifer Anniston, quien hacía el papel de Rachel Green en la legendaria serie, expresó: "'Friends' no hubiera sido lo mismo sin ti. Gracias por las risas que llevaste al show y a nuestras vidas. Te extrañaremos", junto a un video de una escena que hicieron ambos en la serie.

En tanto, Lisa Kudrow, otra de las actrices del elenco que le puso la piel a Phoebe Buffay, manifestó: "Te extrañaremos, gracias por haber estado ahí para todos nosotros".

A continuación, Matt LeBlanc, el actor que le dio vida a Joey Tribbiani, posteó una foto junto a Tyler en una de las clásicas escenas de Friends y escribió: "Nos hemos reído mucho, compañero. Te extrañaremos. Descansa en paz amigo".

David Schwimmer, quien creó el personaje de Ross Geller, declaró: "Gracias por haber creado un personaje tan increíble e inolvidable en 'Friends', y por haber sido un caballero de enorme corazón y todo un hombre fuera de la pantalla. Te extrañaremos".

Por último, Courteney Cox, Monica Geller en la serie, se sumó a la triste despedida: "El tamaño del agradecimiento que trajiste y que mostrabas día a día en el set es el mismo que guardo por haberte conocido. Descansa en paz, James".

En junio pasado, Tyler reveló que a raíz de su enfermedad, la mitad de su cuerpo había quedado paralizado. "Me diagnosticaron que el cáncer de próstata avanzado se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está en la etapa 4, así que eventualmente, me atrapará", reveló en una entrevista.

Debido a su estado de salud, el actor no formó parte de "Friends: the reunion" de manera presencial, sino que lo hizo a través de la plataforma Zoom: "Quería ser parte e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción. No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer'".