Schiaretti duro con Cristina

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, salió duro contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y afirmó que cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo "fue la que más discriminó" a su provincia, al tiempo que resaltó que "el kirchnerismo gobierna para el AMBA".El mandatario cordobés se refirió a la Vicepresidenta en conferencia de prensa, al ser consultado sobre los subsidios de las tarifas de luz y agua, como así también sobre la polémica que se generó alrededor del conflicto con mapuches en Río Negro y la asistencia de fuerzas federales de seguridad."Acá estamos discutiendo subsidios, no tarifas. Y lo que la Vicepresidenta (que retuiteó lo que dijo el secretario de Energía) no dice es que todos los subsidios se los lleva el AMBA. ¡Y a mí no me extraña que diga eso la Vicepresidenta! Ella fue, como Presidenta, la que más discriminó a Córdoba y lo sufrimos los cordobeses. Pero que sepa la Vicepresidenta, que sepan las autoridades nacionales que en Córdoba no nos vamos a callar. Al kirchnerismo le interesa mantener el AMBA y gobiernan para el AMBA", concluyó.